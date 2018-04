Renáta Bohuslavová, Novinky

„Pro mě se nic zásadního nemění. Jsem trvale proti této koalici. Důvodů, proč do této koalice nejít, je víc,” řekl před jednáním grémia předseda senátorského klubu ČSSD Petr Vícha.

Problém vidí v tom, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí trestnímu stíhání i obvinění ze spolupráce s StB. Dále připomněl, že ani s ANO nemají většinu ve Sněmovně a byli by závislí na KSČM. Poslední překážkou je pro Víchu existence hlasovací koalice ANO, SPD a KSČM.

Pro vládní spolupráci se naopak před jednáním předsednictva vyjádřil poslanec Jan Birke. „Jsem příznivcem vládního angažmá, nicméně poprvé přijedou lidi z regionů a jednání nebudou jednoduchá,” uvedl.

Nabídka, kterou by vedení strany mělo předsednictvu odpoledne představit, by podle něj měla být natolik „lukrativní”, aby členové mohli odjet do regionů a představit ji členům strany. Ti o ní pak budou rozhodovat ve vnitrostranickém referendu.

Ta podle informací Práva zahrnuje právě tolik diskutované ministerstvo vnitra. Dále pak zemědělství, obranu, kulturu. Debatuje se i o ministerstvu práce a sociálních věcí a zahraničí. [celá zpráva]

„Je obecně známo, že názory v ČSSD pro nebo proti vládnímu angažmá jsou tak půl napůl,” dodal poslanec Birke.

Podle místopředsedy ČSSD Romana Onderky by strana měla vyjednávat. „Myslím si, že vyjednávat máme. S kompletními informacemi seznámíme grémium i předsednictvo, a to rozhodne,“ řekl před schůzkou Onderka.