zpe, Novinky

Poslanci rokovali o zmírnění protikuřáckého zákona, který předložilo téměř devadesát poslanců v čele s Markem Bendou (ODS). Navrhují například vznik kuřáren. Ty na plénu hájil Milan Brázdil (ANO).

„Jasně, kouření škodí zdraví. Ale vyhnali jsme kuřáky ven, a ten prostor venku je všech. Donutili jsme je, aby znečišťovali něco venku,“ prohlásil Brázdil.

„Dovolte mi srovnání kouření se sexem,“ řekl vzápětí a okamžitě si tak vysloužil pozornost všech v sále. „Sex je chtěná věc, potřebná, společensky žádaná pro rozmnožování, ale i jako rekreace,“ uvedl a vyvolal tím první vlnu smíchu.

„Ale teď si představte, že tato věc, sex, je zakázána na veřejnosti. Toto se nesmí a je to žádané. A kouření je nežádoucí a je dáno do (veřejného) prostoru,“ glosoval poslanec.

Bojko varoval před infarkty z tepla a zimy



Zákonodárce pobavil i Marian Bojko z SPD. Nejprve se obul do ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO), který si ráno před jednáním Sněmovny uspořádal tiskovou konferenci, na které mluvil o škodlivosti kouření. Po jeho boku vystoupili přední čeští lékaři.

„Když jsem to poslouchal, tak jsem si připadal jako na sjezdu jehovistů. Já vám přivedu na tiskovku taky lidi, kteří vám řeknou, že ten zákon je nesmysl,“ kritizoval Bojko.

„Znám případy starých lidí, kteří těmi přechody z tepla do zimy dostali infarkt. Jsou neustále nachlazení, to je mnohem horší,“ rozvášnil se poslanec. Narážel tak na to, že ministr argumentoval, že zákaz kouření v restauracích přispěl k tomu, že lidé mají méně infarktů.

Poslanci nakonec museli debatu přerušit a vrátí se k ní na další schůzi. Pokud by novela prošla, umožnila by vznik kuřáren. Ty by mohly zabírat maximálně 30 % plochy restaurace. Podle návrhu by měly být bez obsluhy, nesměly by být průchozí a muselo by v nich být samostatné odvětrávání. Benda chce také zrušit zákaz kouření v zastřešených předzahrádkách.

Malé výčepy by mohly být kuřácké



Návrh počítá i s tím, že by si majitelé v malých barech a výčepech do 80 metrů čtverečních sami rozhodli, zda se bude jednat o kuřácký bar. Nesmělo by se v nich podávat jídlo.

Tato změna má podle předkladatelů pomoci především menším hospodám na vesnicích, kam chodí na pivo především místní štamgasti.

Ze zákona by měla být vypuštěna odpovědnost hospodského za prodej alkoholického nápoje osobě, která by posléze mohla vykonávat činnost ohrožující zdraví lidí či poškodit majetek.

Proti kuřárnám se vyslovil jak stávající ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), tak také lékař a poslanec Rostislav Vyzula. Kuřárny jsou podle něj velmi náročné z technického hlediska. „Byl by tam také mnohem větší výskyt karcinogenních látek,“ zdůraznil Vyzula, který dříve šéfoval onkologickému ústavu v Brně.