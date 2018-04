Barbora Zpěváčková, Novinky, ČTK

„Majetková přiznání budou vyplňovat všichni, jen některé údaje budou neveřejné,” řekla za předkladatele k obsahu novely poslankyně STAN Věra Kovářová. „Snažíme se zachovat kontrolu a omezit šmírování,” uvedl lidovec Ondřej Benešík.

Komunální politici by tak zveřejňovali data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve firmách. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by s výjimkou zastupitelů statutárních měst včetně Prahy nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Sněmovna odmítla návrh poslance Patrika Nachera (ANO), podle něhož by lidé mohli v centrálním registru nahlížet do majetkových přiznání některých obecních politiků jen na základě individuální žádosti. Dolní komora neschválila ani další Nacherovu úpravu, podle níž by politici měli přímo ze zákona o střetu zájmů právo na informaci o tom, kdo o údaje o nich žádal.

Pelikán to schytal za ironii



Schválení novely předcházela ve Sněmovně dvouhodinová vyostřená debata. Proti zmírnění zákona se postavil například ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO).

„Prezentuje se to na příkladu toho starosty, co ráno pohladí spoluobčany po hlavě a ráno jde vykopat kus kanalizace, aby zpět složil hlavu na obecní postel. Ale to jsou také městské části Prahy, krajská města, všechny ty prostory, které kdysi jedna státní zástupkyně označila za malá Palerma,“ prohlásil Pelikán.

Za svoji ironickou poznámku si ihned vysloužil kritiku od opozice. „Pan Pelikán by to měl někdy zkusit být v zastupitelstvu. To jeho vyjádření je nemístné až nechutné,“ prohlásil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Váš obzor končí na hranici Prahy Marek Výborný (KDU-ČSL)

„Nechápu vaši sebestřednost, s jakou urážíte starosty malých obcí. To je neuvěřitelné,“ rozčílil se na Pelikána Václav Klaus ml. (ODS).

Za nemístný Pelikánův příspěvek označil i poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). „Váš obzor končí na hranici Prahy. Na malé obci skutečně starosta ráno vstane a jde odhrnovat ten sníh,“ vmetl ministrovi.

Předloha nyní poputuje do Sněmovny, poté ji dostane na stůl prezident Miloš Zeman. Novela by tak měla začít platit ještě před komunálními volbami, které se konají letos na podzim.