„Pokud stát ukládá zákonem povinnost očkování, měl by přijmout i odpovědnost a zajistit odškodnění dětí v případě, že dojde k poškození jejich zdraví způsobeným očkováním. Je to praxe i v ostatních státech,“ řekl Právu Vojtěch.

Odškodnění by podle něj poskytovalo samo ministerstvo. „Přizná-li ministerstvo nárok na náhradu, bude třeba nahradit újmu do šesti měsíců od uplatnění nároku, případně by následně bylo možné domáhat se odškodnění soudem,“ doplnil.

Takových případů je podle Vojtěcha, navzdory často šířeným mýtům o nebezpečnosti očkování, velmi málo.

„Skutečně by jich mělo být v řádu jednotek, může to být například ochrnutí,“ podotkl Vojtěch. „Bude se to posuzovat na základě zdravotnické dokumentace, případně bude nutné posouzení znalcem,“ dodal.

Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch

FOTO: Petr Horník, Právo

Není to poprvé, co odškodňování následků očkování politici řeší. V uplynulém volebním období navrhl změnu zákona o specifických zdravotních službách poslanec STAN Jan Farský, Sněmovna jeho pozměňovací návrh ale odmítla.

Farský iniciativu ministerstva vítá. „Je to věc, která je v západních kulturách běžná, a to i v zemích, kde není očkování povinné. Stát tím, že nese zodpovědnost za očkování, tím zvyšuje důvěru v něj,“ řekl Právu Farský, který se inspiroval Německem.

Děti s následky po očkování se mohou dočkat odškodnění například i v Rakousku, Británii a v USA. Podmínkou je ale prokázaný vztah mezi očkováním a následkem.

Podle něj by důkazní břemeno měl nést stát, nikoliv rodiče dítěte. „Stát by měl prokázat, že on udělal všechno správně. Když vyžaduje povinnost, měl by mít i odpovědnost,“ souhlasí Farský s ministrem.

Mýtus o autismu



Podobný názor vyjádřila i ombudsmanka Anna Šabatová, podle níž by stát měl nést odpovědnost za případné negativní důsledky očkování.

O možných negativních důsledcích povinného očkování se vedou spory. Odpůrci očkování se děsí, že vakcinace může u malých dětí vyvolat závažné choroby, například autismus. Podle odborníků nebyla ale souvislost očkování s autismem prokázána. Lékaři říkají, že navzdory masově šířeným mýtům je očkování bezpečné, u některých dětí může ale například vyvolat nepříznivé vedlejší účinky, například alergickou reakci.

Podle lékařů jsou však tyto následky zanedbatelné v poměru s pozitivním účinkem povinného očkování, díky němuž se podařilo některé dětské nemoci téměř vymýtit.

Nyní zdravotníci řeší epidemii spalniček, která by podle některých názorů mohla být důsledkem antiočkovací hysterie. [celá zpráva]

V ČR je povinné očkování hexavakcínou, která brání vzniku např. záškrtu, tetanu a dětské obrny. Povinně se děti očkují také vakcínou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím.

Očkování je i podmínkou přijetí dítěte do mateřské školky. Lidové noviny napsaly, že někteří lékaři nahlašují rodiče, kteří nechtějí své děti nechat očkovat, na OSPOD neboli sociálku jako podezření ze zanedbání péče.

Odpůrci se ale mohou opřít o verdikt Ústavního soudu, který v roce 2016 uznal, že povinné očkování u dětí lze v některých případech odmítnout s odkazem na svobodu svědomí.