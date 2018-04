Novinky

Resort má podezření, že k trestnému činu mohlo dojít v souvislosti se systémem EKIS/SAP a skartací písemností. K ní mělo dojít v prosinci loňského roku.

„Celou věc považuji přímo za skandální nejenom tím, že zřejmě došlo k tomuto úmyslnému jednání, ale hlavně mě šokuje míra škody, která by mohla vzniknout České republice, a tedy všem daňovým poplatníkům,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová (ANO).

Resort se odvolává na výsledky vnitřního i forenzního auditu, které měly doložit podezření na nesrovnalosti.

„Není vyloučeno, že se v daném případě mohlo jednat o spolčení více osob s cílem páchání trestné činnosti ať již formou organizované skupiny, či zločinného spolčení,” uvedl resort bez dalších podrobností s poukazem na probíhající vyšetřování.

Němcová se před časem dostala do středu s předchůdkyní v čele MPSV Michaelou Marksovou (ČSSD). Němcová ve Sněmovně bývalé vedení ministerstva obvinila, že před předáváním resortu nechalo zničit spoustu uzavřených smluv, především v oblasti IT zakázek. Marksová to označila za „lež a účelový blábol”. [celá zpráva]