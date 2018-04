Karolina Brodníčková, Právo

Babiš a hlavně předseda ČSSD Jan Hamáček by museli přesvědčit většinu soc. demokratů z 18tisícové členské základny, která se ke stíhanému premiérovi staví spíš odmítavě.

Výsledek, který by byl pro vedení strany závazný, by mohla ovlivnit i minimální volební účast, již k platnosti referenda v sobotu 28. dubna stanoví Ústřední výkonný výbor (ÚVV). Dosud strana kalkulovala s nutnou třicetiprocentní účastí, aby hlasování členů platilo. To by v případě celostranického referenda činilo aspoň 6000 lidí.

Pokud by byla účast v referendu nižší, než stanoví nutná hranice, musel by celou věc nakonec rozhodnout zhruba dvousetčlenný ÚVV.

Nutnost uspořádat referendum v případě, že by se ČSSD na koalici s ANO dohodla, potvrdil Právu předseda Hamáček.

Všichni mají internet



Šéf komise pro stanovy soc. dem. Roman Váňa doplnil, že se bude hlasování poprvé konat elektronicky. Software už strana koupila. „Nyní se projektuje pro naše účely, hotov bude koncem dubna. Teoreticky by se první referendum mohlo konat začátkem května, pokud se vše odzkouší a dodá včas,“ řekl Právu Váňa.

Podle něj už má většina z členů internet. Ostatní by mohli přijít hlasovat do okresního sekretariátu, kde jim systém vysvětlí tajemník.

Proti vládní účasti se v ČSSD stále staví řada poslanců a prakticky celý senátorský klub v čele s předsedou horní komory Milanem Štěchem. „Na mém postoji se nic nezměnilo,“ řekl v pondělí.

Odmítavý názor nepřehodnotil ani poslanec a bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Pro nás je zásadní problém, že chce být Andrej Babiš premiérem, byť je trestně stíhaný. To je řečené jasně a hnutí ANO ví, na co má reagovat,“ sdělil.

Místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna jeho slova potvrdil. „V ČSSD vadí trestně stíhaná osoba. Musí se to nějak zohlednit. Nejde o počty ministerstev,“ řekl.

Rovněž šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka vnímá negativní náladu ve straně směrem k případné účasti ve vládě. „Myslím, že postoj členů k případné vládní účasti bude velmi záviset na resortech, které nám hnutí ANO nabídne. Vím, že pro řadu našich lidí ale bude osoba trestně stíhaného premiéra velký problém,“ napsal.

Naposledy dělala strana vnitrostranické referendum v létě 2014, kdy se ptala svých členů na změnu stanov. Hlasovalo se korespondenčně a účastnilo se ho 52 procent soc. demokratů. Podmínkou referenda byla účast 25 procent.

Elektronické hlasování bude oproti tomu poštovnímu levnější, má však své odpůrce. Proti němu se postavil bývalý ministr vnitra a současný poslanec Milan Chovanec, který se obává útoku hackerů.