Novinky, ČTK

Na chřipku a s ní spojené komplikace zemřelo 180 pacientů ve věku nad 60 let. Dalších 38 úmrtí spadá do věkové kategorie 25 až 59 let, zbytek do ostatních věkových kategorií.

Právě pro seniory a chronické pacienty s nemocemi jako cukrovka, obezita nebo onemocnění srdce je chřipka nejnebezpečnější. Úmrtí na chřipku a související zápal plic při epidemii je 435krát pravděpodobnější u nemocných s kombinací nemocí srdce a plic, 240krát vyšší u diabetu s kardiovaskulární nemocí, 120krát u plicních onemocnění a 52krát u samotných kardiovaskulárních chorob, jako je například infarkt, mozková mrtvice, angina pectoris nebo vysoký krevní tlak.

Chřipková epidemie, která letos začala v únoru, již odezněla a v uplynulém týdnu počty nemocných dosahovaly 833 osob na 100 000 obyvatel.

Loni chřipce podlehlo přes 300 osob.