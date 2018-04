Novinky

Počasí v pondělí ovlivňuje frontální rozhraní. Bude zataženo po celý den a meteorologové očekávají déšť. „Na rozdíl od předchozích dnů je ale podstatně tepleji, avšak teploty už výrazněji růst nebudou,“ uvedla Honsová. V Čechách se očekává 17 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 18 až 21 stupňů. V noci na úterý se začne do Česka nasouvat oblast vysokého tlaku, která bude ovlivňovat ráz počasí v celém týdnu.

V úterý bude postupně ubývat oblačnosti, ráno se na některých místech objeví mlhy, ale odpoledne už by mělo být jasno. Ranní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni, odpolední se vyšplhají na 16 až 20 stupňů.

Středa by měla být už jasná. Ranní teploty 8 až 4 stupně, ojediněle se vyskytnou mlhy. Odpoledne by měly být teploty v intervalu 18 až 22 stupňů. A podobný ráz počasí vydrží podle Honsové do konce týdne.

Ve čtvrtek budou po ránu na některých místech ČR mlhy, ale jinak meteorologové slibují sluníčko a teploty, které by se měly odpoledne dostat až k 24 stupňům.

Také pátek bude jasný a slunečný. Ranní teploty 8 až 4 stupně, odpolední 20 až 24 stupňů.

Počasí se nepokazí ani na víkend, kdy by mělo být jasno s ranními teplotami 9 až 5 stupňů a odpoledními v intervalu 18 až 23 stupňů v sobotu a v neděli 18 až 22 stupňů.