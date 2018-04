Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Co se stalo, že vaše hnutí tak otočilo? Ještě ve čtvrtek ráno hlásaly titulky, že Babiš považuje spolupráci s SPD a KSČM za jedinou možnou variantu, a večer bylo vše jinak.

Nemohu říct, že bychom otočili. Náš výbor se sešel až ve čtvrtek, tedy poprvé od chvíle, kdy soc. dem. oznámila ukončení jednání s námi.

To není otočka, když váš šéf mluví o komunistech a okamurovcích a nakonec oznámíte, že se chcete vrátit k jednání se soc. dem.?

Měli jsme opravdu obsáhlou debatu, ve které si spousta lidí řekla svůj názor. Podle mého to bylo velmi užitečné, fakt jsme se nehádali, prostě jsme řešili, co dál. Kromě vedení strany byli přítomni hejtmani, primátoři a přijely i dvě europoslankyně.

Shodli jsme se na tom, že naše rozhodnutí může mít vliv na další tři roky, což je zásadní. Nechci to přeceňovat, ale může to být rozhodnutí, které se třeba objeví v učebnicích.

Zatímco při debatě v poslaneckém klubu převažovala tendence, že soc. dem. nás přes naši velkorysou nabídku zklamala, takže končíme, výbor se shodl na možné obnově jednání se soc. dem. A podotýkám, že se to někomu nemusí líbit a taky nelíbí, nicméně emoce musí stranou. Běží o odpovědnost. Potřebujeme vládu s důvěrou a musíme pro to udělat všechno.

S nápadem na návrat k jednání se soc. dem. přišel předseda?

Přiznám se, že to nejsem schopen identifikovat, ale je pravda, že celou dobu to viselo ve vzduchu.

Vy s tím problém nemáte?

Je pravda, že v roce 2013 jsem si vůbec nedokázal spolupráci se soc. dem. představit. Už v kampani pro nás byli symbolem kmotrovství. Ale nakonec nebylo vyhnutí. V koalici jsme si okopávali kotníky, spolupráce příliš nefungovala, ale vláda byla kupodivu úspěšná.

Takže teď si to už umíte představit? Ptáme se proto, že jste na sebe v uplynulých dnech nakydali vzájemně haldy špíny a teď si padnete kolem krku a řeknete si: co jsme si, to jsme si.

Takhle politika nefunguje. Není to o tom, že si padneme kolem krku, ale že si sedneme za stůl a řekneme: tato země potřebuje vládu a my to musíme udělat.

Tváříte se docela státotvorně, ale nesehrál ve vašem rozhodnutí roli spíš sebezáchovný pud, protože se ukázalo, že v případě spolupráce s okamurovci by se vám mohl rozpadnout poslanecký klub?

Náš klub má 78 členů, takže je logické, že každý může mít jiný názor. Ale je pravda, že když si spolu všichni sedneme a vše si vyříkáme, pak jsme schopni držet spolu. A že už jsme toho společně ustáli hodně.

Tak co byl ten důvod?

Při debatě vystoupily třeba naše europoslankyně, jejichž pohled je pro nás logicky cenný. A pro ně je spolupráce s SPD těžko představitelná. Zkusme to ještě jednou, říkaly na adresu soc. dem. Neříkám, že to musí dopadnout dobře, ale za pokus to stojí.

Co jste ochotni soc. dem. nabídnout? Někteří soc. dem. včetně předsedy Hamáčka se netají tím, že čekají velkorysou nabídku.

O tom jsme se zatím nebavili. Nevím, co považují za velkorysou nabídku, ale pouze připomínám, že před krachem jednání jsme nabídli pět resortů, a proto nás překvapilo, že jednání ukončili. Věřili jsme totiž, že k dohodě dojde. I proto si myslím, že je užitečné, abychom si to vyříkali.

Dáte jim ministerstvo vnitra, kterým podmiňovali dohodu?

Sám jsem zvědavý.

Vy sám byste tento resort obětoval, pokud by bylo na vašem rozhodnutí?

Řekl bych, že není dobré, aby ho v tuto chvíli měla soc. dem.

Takže nedal?

Třeba bychom se mohli bavit o tom, aby vnitro dostal někdo úplně jiný.

Kdo?

Nějaká osobnost, která by byla jak z jejich, tak z našeho pohledu nezávislá. To je ale jen moje myšlenka.

Tím chcete říct, že ministr vnitra Metnar coby nestraník je závislý?

To určitě ne. Podle mě je to skvělý ministr, odborník.

V čem spočívá ta posedlost vnitrem? Jak ze strany soc. dem., tak vaše. Rvete se o něj proto, že chcete jeden druhého držet v šachu prostřednictvím policie?

Každý ví, že ministerstvo vnitra není jen policie. Ale vylučuji, že bychom někoho chtěli držet v šachu. Pokud budeme mluvit o konkrétní kauze Čapí hnízdo, tak všichni vědí, že pánem nad trestním řízením je státní zástupce. A proto mi vadí náznaky zpochybňování práce policie.

Někdy ale mám pocit, že soc. dem. hledá resorty, kde by uspokojila požadavky konkrétních lidí. Jako právník opakuji, že vnitro, potažmo policie je v přípravném řízení v podřízeném postavení ve vztahu ke státnímu zástupci.

Mimochodem pokud mohu říct svůj osobní názor, pak danému žalobci vůbec nezávidím jeho roli, pracovat pod tak obrovským tlakem asi není vůbec snadné. I proto si myslím, že by bylo k užitku věci, abychom tyto věci jako politici přestali komentovat.

Pokud chce soc. dem. uspokojovat určité lidi konkrétními posty, pak u vás to vypadá, že jde o resorty, kde se část hnutí, nebo třeba premiér chce zbavit konkrétních lidí, a proto je ochoten je přenechat partnerovi.

Může to tak vypadat. Ale ať uděláme cokoli, vždy kolem toho mohou být pochybnosti.

Co kdyby se soc. dem. vrátila k požadavku, že spolupráce s ANO je možná, ale bez Babiše? Ustoupili byste?

Pak je to konec jednání. Je to náš lídr, autorita. Jen připomínám, že když jsem absolvoval kontaktní kampaň, lidé říkali: konečně je tu někdo, kdo chce udělat pořádek. A možná i proto ostatní strany na nás tolik útočí.

Pokud nevyjde ani druhý pokus o sestavení vlády, která by získala důvěru, bude řada na vás, abyste navrhl premiéra. Co uděláte?

Myslím si, že už rozumím parlamentu, rozumím Sněmovně. Tady jsem doma, jsem tu pátým rokem. Ta odpověď leží ve Sněmovně. Je to o jednání. Nevím, kdo mi přinese 101 hlasů. Na druhou stranu, řekněme si to na rovinu, nevím o nikom jiném, než je Andrej Babiš.

Takže byste navrhl jen někoho, kdo zajistí většinu 101 hlasů pro svou vládu?

Měl bych pro sebe podmínku: Až navrhnu něco prezidentovi, tak to uspěje. A ne že vyberu nějakého kolemjdoucího. Nejdříve musí být nachystána dohoda, a teprve s tou bych šel k prezidentovi.