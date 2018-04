Renáta Bohuslavová, Karolina Brodníčková, Novinky, Právo,

Piráti navrhují, aby zákonodárce, který navíc zastává ještě funkci na kraji, nepobíral plnou sazbu. Zákon by se týkal třeba i hejtmanů, kteří sedí v dozorčích radách nebo vedení státních firem. „Mohl by mít pouze jednu placenou funkci na plný úvazek,” vysvětlil předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Nejde podle něj primárně o kumulací funkcí, ale o odměny za funkce. Každý z politiků by podle Pirátů měl být schopen sám zhodnotit, jestli zvládne funkce vykonávat.

Michálek: Poslanci funkce nezvládají



„Někteří poslanci svou funkci úplně nezvládají, když kumulují funkci poslance nebo náměstka na kraji,” řekl Michálek a dodal, že by to navíc pomohlo ke snížení absence.

Pirátský lídr pro volby v Praze Zdeněk Hřib pak jmenoval i konkrétní politiky, na nichž lze podle něj ukázat, jak funkcí kumulace škodí.

Zmínil třeba poslance, pražského náměstka pro dopravu a předsedu sněmovního podvýboru pro letectví a vesmírný program Petr Dolínka (ČSSD), jenž podle Pirátů bere 208 tisíc korun měsíčně.

„Mosty jsou zavřené, lávky padají, Blanka byla neprůjezdná, a ve vesmírném programu také nevidím žádný pokrok,” poznamenal Hřib na adresu Dolínka.

Dolínek reagoval s tím, že by mu takový zákon nevadil. „Já to dlouhodobě říkám také. Já ten zákon podpořím, je naprosto v pořádku. Nevím, jak se k tomu postaví moji kolegové v klubu,“ dodal.

Osobně se domnívá, že Piráti tímto způsobem rozjíždí svou kampaň pro komunální volby. „Mají mindráky, že jejich klub v Praze ničeho nedosáhl, proto se realizují jinde. Informace zkreslují a účelově používají,“ vrátil Pirátům jejich kritiku.

Čekají podporu ANO, ČSSD, TOP 09 a STAN



Hřib jmenoval také poslance, hejtmana kraje Vysočina, místopředsedu rady VZP, zastupitele v Pelhřimově a lékaře Jiřího Běhounka (ČSSD). Ten podle Pirátů bere až 242 tisíc korun měsíčně.

Posledním, koho Piráti zmínili, byl pak poslanec, starosta Prahy 7 a pražský zastupitel Jan Čižinský z KDU-ČSL, který mimo jiné chce kandidovat ve volbách do pražského zastupitelstva. Odměnu mu Piráti vyčíslili na 213 tisíc korun měsíčně.

Podobně jako Dolínek i Čižinský uvedl, že se zákonem by neměl problém. „Stanovisko klubu neznám, je potřeba vědět, jak by to bylo konkrétně a aby návrh nebránil lidem být starostou. Volební období se různě překrývají. Ale s takovou úpravou nemám problém,“ řekl Čižinský Právu.

Návrh na úpravu zákona chtějí Piráti předložit, až pro něj získají další sněmovní frakce. Michálek doplnil, že na základě programů politických stran ve Sněmovně a jejich dřívějších hlasování pro obdobné návrhy očekává, že návrh podpoří ANO, ČSSD, STAN i TOP 09.

Podpis Piráti zatím získali od poslance ČSSD Jaroslava Foldyny.