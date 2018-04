Nechám se oholit, ztratím tím mandát? Benda vtipkoval o návrhu KSČM proti přeběhlíkům

Komunisté se už poněkolikáté snažili protlačit novelu ústavy, která by podle nich měla zabránit přeběhlictví poslanců a senátorů. Pokud by zákonodárce během funkčního období odešel do jiné politické strany, ztratil by mandát. Drtivá většina Sněmovny ale ve středu návrh zamítla rovnou v prvním čtení.