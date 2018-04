Novinky

„Po všech těch letech jde v uvozovkách jen o princip, ale o princip ústavní, podstatný,“ řekl soudce Ludvík David. Doplnil, že pokud bude stát trvat na tom, že k omluvě není důvod, může spor trvat ještě roky.

Trojice se v roce 2009 zúčastnila akce, jež skončila tvrdými střety s policisty. Squatteři a jejich příznivci se tehdy sešli na Palackého náměstí s cílem obsadit v metropoli některou z nevyužívaných budov. Vybrali si velký dům soukromého majitele na rohu Apolinářské ulice a ulice Na Slupi, v němž kdysi byly lázně. Odpoledne a večer proti účastníkům akce zasáhla policie, zadržela desítky lidí.

Trojice tvrdí, že s nimi policisté následně zacházeli nepřiměřeným způsobem. Žádala proto od státu odškodnění 50 tisíc korun pro každého plus omluvu za nemajetkovou újmu. Nárok na peněžní odškodnění trojice uplatnila po lhůtě, spor však pokračoval ohledně případné omluvy.

Podle státu je promlčený také nárok na omluvu. Ústavní soudci ale v středu poukázali na to, že právní názor justice na promlčitelnost podobného nároku se změnil až několik let poté, co trojice žalobu podala. Proto se soudy musí nárokem věcně zabývat.