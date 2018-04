ren, Novinky, ČTK, Právo

„Výsledek demokratických voleb rozhodl o tom, že premiér by měl vzejít z hnutí ANO. To respektujeme. Není však žádný důvod pro to, aby to musel být právě trestně stíhaný člověk s minulostí agenta StB,” píší organizátoři spolku Milion Chvilek na svých stránkách a vyzývají občany, aby podepsali petici a připojili se k protestům.

Demonstrace proti vládě Andreje Babiše na Václavském náměstí v Praze.

FOTO: Novinky

V Praze na Václavském náměstí vyjádřilo podle události na Facebooku zájem přes 40 tisíc lidí. Podle odhadů jich dorazilo po 19. hodině zhruba deset tisíc. Lidé přišli vyjádřit nesouhlas nejen s premiérem v demisi, ale i s prezidentem Milošem Zemanem. K vidění tak byly například transparenty s hesly „Zemane, už mě fakt nebabiš” či „Stop Babiš s.r.o.”. Lidé skandovali: „Máme toho dost!”, „Je to pravda, je to tak, vládne nám tu estébák”, „Babiše do koše” či „Republiku nedáme”.

Organizátor protestů Mikuláš Minář během demonstrace jménem přítomných vyzval Babiše, aby již nebyl podruhé premiérem: „Vyzýváme vás, abyste zvážil, že občané vám vyslovili nedůvěru, a rezignoval na funkci. A vážení poslanci ANO, vyberte ze svého středu někoho kompetentnějšího a způsobilejšího k tak náročným úkolům, jako je vést Českou republiku.”

Václavské náměstí v Praze. Červeně je vyznačena oblast, kterou zabral dav lidí protestujících proti Andreji Babišovi.

FOTO: Mapy.cz

Demonstrace se konají i v dalších městech, například v Brně, Liberci, Hradci Králové, Ostravě nebo Pardubicích. V Brně přišly 2000 lidí, v ostatních městech se demonstrující počítají na stovky.

Video

Andrej Babiš k demonstrantům

„Samozřejmě nechť lidé protestují. Problém je, že většinou tito lidé nechtějí vést debatu a argumentovat. Já s tím nemám problém. Pokud máme jiné názory navzájem, tak se pojďme o tom slušně normálně bavit, ale já jsem žádný zájem z té strany neviděl,” řekl v pondělí Babiš na závěr návštěvy Královéhradeckého kraje.

„Pro mě je podstatné číslo, že nás volilo 1,5 milionu lidí,” řekl na tiskové konferenci Babiš v narážce na to, že ANO získalo v parlamentních volbách skoro 30 procent hlasů.

Na Babiše později na demonstraci v Praze reagoval organizátor protestů Mikuláš Minář. „My jsme sem přišli vést debatu. Ale vy jste jel do Hradce Králové vést spanilou jízdu a slibovat další miliardy. Proč jste nepřišel vést debatu sem?” ptal se na dálku premiéra.

Na náměstích jsou stovky lidí

Na brněnské centrální náměstí Svobody dorazily večer bezmála dva tisíce lidí na demonstraci proti zneužívání moci. Ta se nesla v duchu protestů proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi (ANO). Účastníkům akce se nelíbí, že v čele Česka stojí trestně stíhaný politik. Kritizovali také to, že vláda dělá klíčová rozhodnutí, aniž by prý k tomu měla řádný mandát. Mnozí si na náměstí přinesli transparenty s nápisy „Babiše do koše“.

Ovace sklízely návrhy řečníků na to, aby co nejdříve odstoupil. Novinář a historik Luděk Navara mimo jiné zmínil to, že někteří žurnalisté v Česku čelí nejrůznějším politickým tlakům a hovořil také o snaze „zamést pravdu pod koberec“, což se podle něj ale rozhodně nepodaří. Potlesk také sklízely zmínky o možných předčasných volbách.

Video

Demonstrace v Brnědroj: Vladimír Klepáč, Právo

Několik stovek lidí dorazilo na demonstraci na centrální Masarykovo náměstí v Ostravě. Nad hlavami některých účastníků protestu se vyjímali transparenty s texty jako STB Babiš, Česko za koblihu nekoupíš či Fízl premiérem? NE!.

Jeden ze svolavatelů protestu Ivo Kaleta řekl, že demonstraci svolala improvizovaná skupina obyvatel. „My jsme se nijak neorganizovali, jen jsme se rozhodli pomoc iniciativě Milion chvilek pro demokracii, a s pár přáteli pokusit se promluvit v Ostravě, aby i Ostrava měla hlas v tom celorepublikovém snažení,“ vysvětlil.

Od 18 hodiny pak několik řečníků, mezi nimi například i zástupci studentů, herců či vysokoškolských pedagogů promluvili k lidem.

Video

Demonstrace v Ostravě Zdroj: Pavel Karban, Právo

Na Masarykově náměstí v centru Hradce Králové se sešlo víc než osm stovek lidí. S transparenty v ruce se rozhodli podpořit iniciativy, upozorňující na podle jejich slov znepokojující politickou situaci v naší zemi.

Většina účastníků se shodla, že je pro ně důležité, aby premiér i ostatní členové vlády, parlamentu i další politici, kteří mají činit zodpovědná rozhodnutí, měli čistý morální kredit.

Demonstrace na Masarykově náměstí v Hradci Králové.

FOTO: David Taneček, ČTK

„Není pro mě přijatelné, aby premiérem byl člověk podezřelý z finančních podvodů a spolupráce s STB. Je jedno, zda jde o pana Babiše, či kohokoliv jiného. Jde o zachovávání základních morálních a lidských hodnot, které jsou nyní, působením (nejen) pana Babiše, pošlapávány“ řekl Právu Rostislav Coufal.

Na Horní náměstí v Olomouci dorazily asi tři stovky lidí.

„Vadí mi hlavně, že si vláda počíná, jako válečník na dobytém území. Přestože nedostala důvěru, provádí personální čistky a činí kroky, jejichž dopad může budoucí kabinet jen stěží zvrátit. Myslím, že si to dovoluje jen proto, že má za zády spřízněného prezidenta. Pokud by byl na Hradě někdo jiný, zřejmě by ani nepověřil jednáním o sestavení vlády člověka, který čelí trestnímu stíhání,“ řekla Právu Miluše Malá.

Video

Demonstrace v Olomouci Zdroj: Miloslav Hradil, Právo

V Ústí nad Labem se sešlo na demonstraci na Mírovém náměstí kolem 120 lidí. Jelikož chyběly mikrofony a reproduktory, pouze postávali a debatovali v hloučcích, podepisovali také petiční archy. K vidění bylo několik transparentů zaměřených proti Andreji Babišovi.

„Přeci nemůžeme mít trestně stíhaného premiéra, to jediné mi ohromně vadí,“ řekl Právu jeden z účastníků akce.

Na náměstí Republiky v Plzni dorazilo asi pět stovek lidí. Na místě podepisovali petici proti tomu, aby byl Babiš – trestně stíhaný člověk vedený jako agent STB – premiérem.

„Lpění Babiše na pozici premiéra několik měsíců blokuje povolební vyjednávání. Jsme rádi, že přišlo tolik lidí, kterým budoucnost České republiky není lhostejná,“ řekl Právu svolavatel akce Ondřej Ženíšek (TOP 09).

Do západočeské metropole přijel i literární kritik a politický komentátor Bohumil Doležal. „V posledních letech se demokracie mění v autokracii, v samovládu několika mocných, mění se v oligarchii, ve vládu postkomunistických zbohatlíků, zvláště jednoho, který pod heslem boje proti korupci ve svých rukou soustředí obrovskou ekonomickou, hospodářkou a mediální moc, a mění se i v buranokracii, ve vládu hulvátství, sprostoty a arogance,“ řekl Doležal.

Video

Demonstrace v Plzni Zdroj: Jan Švábek, Právo

V Českých Budějovicích organizátoři spojili protest s uctěním památky obětí koncentračního tábora v Letech. Na náměstí Přemysla Otakara II. se sešlo asi 300 lidí. Někteří ovšem přišli jen kvůli pietě, nikoliv na demonstraci. [celá zpráva]

„Nemám tuto akci ani moc spojenou s politikou. Jdu hlavně z toho důvodu, abych uctila památku těch, kteří v koncentračním táboře zemřeli. On totiž není rozdíl mezi koncentračním táborem, jestli v něm zemřelo 200 lidí nebo dva tisíce,“ sdělila Právu Lenka Štifterová.

Video

Lidé v Českých Budějovicích uctili obětí koncentračního tábora v Letech. Zdroj: Pavel Orholz

V Pardubicích do pěší zóny před sochu prvního českého aviatika Jana Kašpara přišlo asi sto lidí, další kolemjdoucí ochotně podepisovaly petici.

„Kroky, které činí vláda bez důvěry řízená Andrejem Babišem vzbuzují podezření, že vývoj v naší zemi směřuje k privatizaci státní moci. Téma střetu zájmů se u Andreje Babiše opakuje i v dalších oblastech jeho působení jako podnikatele a politika. Chceme bez odkladu vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny, která by garantovala další demokratické směřování naší země,“ řekla Lenka Španihelová, spoluorganizátorka demonstrace.

Video

Demonstrace v Pardubicích. Zdroj: Zdeněk Seiner, Právo

Desítky lidí se sešly i v Karlových Varech na akci s názvem NE agentům StB a SNB ve vysokých politických funkcích.

Organizátoři měli připravený stánek s petičními archy. Na něj umístili transparent, který posílal prezidenta Miloše Zemana, premiéra v demisi Andreje Babiše a SPD do koše, v kterém již ležela pěticípá rudá hvězda. „Ještě před setkáním podepsaly petici na internetu řádově stovky lidí z Karlových Varů a okolí,“ uvedl organizátor akce Jiří Slach. „Další desítky tady stojí ve frontě, aby se podepsali přímo zde,“ ukazoval.

Shromáždění demonstranti skandovali společně Babiše do koše a další slogany namířené proti lidem ve vysoké politice, kteří figurovali ve složkách KSČ.

Video

Demonstrace v Karlových Varech. Zdroj: Rudolf Voleman, Právo

Babiš prý ze sebe dělá oběť světového spiknutí

Spolek Milion Chvilek akce proti Andreji Babišovi organizuje podle svých slov hned z několika důvodů. Kvůli neplnění jeho předvolebních slibů podle nich už nemá cenu apelovat na jeho „svědomí a slušnost”, ale požadují jeho rezignaci.

Vadí jim, že premiér v demisi nemá zájem o dialog, čelí trestnímu stíhání, by veden jako agent StB nebo, že podle nich ze sebe dělá oběť světového spiknutí

Demonstrace v Liberci proti premiérovi v demisi Andreji Babišovi a krokům jeho vlády bez důvěry.

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

„Začal tím, že proti němu vede kampaň 'starý systém', politici, 'Palermo' a novináři. Pokračoval tím, že se ke kampani přidala česká policie a státní zastupitelství. Pak se do kampaně prý zapojilo slovenské soudnictví a potom i evropské instituce. Korunu své konspirační teorii nasadil Babiš tvrzením, že již v 80. letech si desítky estébáků z dlouhé chvíle vymýšlely dokumenty o spolupráci s Babišem,” píše se na stránkách spolku.

Pod petici Milion Chvilek se k dnešnímu dni podepsalo více než 236 tisíc lidí. Což je pro srovnání jen o 30 tisíc méně, než ve volbách do Sněmovny získalo poslední hnutí STAN.

Demonstrací přibývá



Pondělní demonstrace jsou již několikáté v řadě. V březnu se města zaplnila například kvůli osobě komunisty a bývalého člena pohotovostního pluku VB Zděňka Ondráčka, který se nakonec nestal předsedou poslanecké komise pro Generální inspekci bezpečnostních sborů. Protestující mířili ale i na Andrej Babiše a Miloše Zemana. [celá zpráva]

Lidé vyšli do ulic i poté, co při svém inauguračním projevu Miloš Zeman útočil na Českou televizi. [celá zpráva]

Pod názvem Vyjdi ven se konaly i studentské protesty. Studenti na půl hodiny vyšli před školy, aby dali najevo nesouhlas s přístupem nejvyšších politických činitelů k ústavě. [celá zpráva]