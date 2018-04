Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Poslanec Marek Benda v únoru předložil novelu, která by měla umožnit vznik kuřáren. Chce také, aby si hospodští v malých výčepech mohli sami rozhodnout, zda bude jejich bar kuřácký, či nekuřácký. Návrh podle Bendy podepsalo nejméně 86 poslanců napříč politickým spektrem. [celá zpráva]

Podle profesora a emeritního přednosty III. chirurgické kliniky pražské FN Motol Pavla Pafka je kouření v restauracích a vytváření oddělených místností přežitek. „Plynové komory tady už byly, to už je všechno minulost. Já si dobře pamatuji kuřárny v kinech, oddělené vlaky pro kouření, popelníky v letadlech. To už je všechno pryč,” řekl na pondělní tiskové konferenci Pafko s tím, že zavádění kuřáren nemá smysl.

Argumenty hospodských o tom, že je narušována jejich svoboda podnikání, podle něj nejsou správné. Již dnes jsou podle Pafka restaurace kontrolovány třeba hygienickou službou a jde o prostor sloužící veřejnosti.

Zákaz kouření v autech už u nás byl

Šéfka centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Králíková v pondělí na tiskové konferenci uvedla, že doufá, že návrh poslance Bendy Sněmovnou neprojde.

Opět připomněla škodlivost zdraví, kouření dětí i to, že zákon není namířen proti kuřákům. „Zákon není proti kuřákům a ani já nejsem proti kuřákům. Žádný zákon nezakazuje nikomu kouřit. Jen nemohou kouřit tam, kde dýchají jiní,” uvedla Králíková s tím, že jde o svobodu volby, která v této chvíli končí u nosu jiného člověka.

Připomněla i to, že už ve 30. letech se v Československu zakázalo kouření v autech, a uváděla i mezinárodní srovnání s Kanadou nebo USA, kde se ve veřejných prostorech nekouří již od roku 2006 a posledních sedm let se nekouří ani v parcích nebo na plážích.

Počet hospitalizovaných kvůli kouření klesá

Od zákazu kouření v restauracích, který platí od května 2017, navíc podle zdravotníků klesl počet hospitalizovaných na nemoci způsobené kouřením. Výraznější je to u lidí do 60 let. Jde především o akutní srdeční infarkty, anginu pectoris nebo astma.

Statistici porovnávali půl roku, kdy je kouření zakázáno, s půlrokem, kdy ještě omezeno nebylo. Definitivní profil změn bude podle nich však možné předložit až po roce, ještě lépe až po třech letech.

Petice za zrušení zákona neuspěla



Lidé se k zákonu vyjadřují i v peticích, a to jak na jeho podporu, tak proti němu. Senát například na konci loňského roku odmítl zmírnit zákon podobně, jak to navrhuje Benda – tedy zavedením kuřáren v hospodách a restauracích. Zákonem se Senát zabýval na základě petice s více než 60 tisíci podpisy. [celá zpráva]

Petice za zachování zákona ve stávající podobě má o poznání méně podpisů, podle Pafka aktuálně obsahuje více než tři tisíce podpisů.

O změně zákona by se ve Sněmovně mohlo jednat již v následujících čtrnácti dnech.