Novinky, ČTK

Pelikán se názorově rozchází s většinou hnutí ANO, uvedl v rozhovoru. Situace pro něj už dál není přijatelná. Úplně skončí v politice a vrátí se do advokacie a na právnickou fakultu, kde začne znovu přednášet, řekl serveru. Řadovým členem ANO ale prý zůstane.

„Nedám prezidentovi možnost, aby mě nejmenoval do nové vlády. V nové vládě už nebudu,“ řekl. Reagoval tak na spor s prezidentem Milošem Zemanem ohledně vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Zeman to kritizoval a Pelikán podle svých slov nechtěl zatěžovat jednání o budoucí vládě.

Dodal, že politiku nikdy nepovažoval za životní úděl a že si jen na omezenou dobu odskočil ze svého občanského povolání k funkci ministra spravedlnosti. „Takže ano. Skončím v politice. Neměl jsem nikdy potřebu být v politice jinak než na ministerstvu spravedlnosti,” řekl serveru.

Mezi rozdílnými názory uvnitř hnutí zmínil například pohled na SPD Tomia Okamury. Pelikán patřil mezi politiky ANO, kterým vadilo, aby se budoucí vláda opírala o podporu SPD. Stranu dříve označil za „fašistickou”.

Mezi dalšími důvody uvedl také odlišný pohled ANO k otázce agendy lidských práv. Jde podle něj o to, jak přistupovat k sociálně vyloučeným lidem. „Řada našich poslanců, a jsou to až čtyři pětiny, tlačí ten tvrdý přístup k těmto lidem,” dodal Pelikán.