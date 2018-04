Barbora Zpěváčková, Novinky

„Pan ministr říkal, že nemá dvacet lidí, kteří by se mohli odstraňování billboardů věnovat. Napsali jsme otevřený dopis ministerstvu přes datovou schránku, že se postaráme o odstranění billboardů na klíč,“ řekl Novinkám prezident Motocyklové asociace Jaromír Šíd.

Podle něj se jedná o zakázku malého rozsahu, takže na ni není potřeba výběrové řízení. Peníze by chtěla nezisková organizace věnovat na kampaň za oběti dopravních nehod, aby se u řidičů zvýšil respekt i odpovědnost za jejich jednání na silnici.

Video

Dan Ťok o tom, že stát nemá páky na odstraňování billboardů.

Ministr má podle asociace jen dodat seznam všech závadných poutačů, které kolidují s přijatou legislativou. Billboardy měly podle zákona zmizet od dálnic a silnic prvních tříd už vloni září, pořád jich jsou ale k vidění stovky. Z 1300 billboardů u dálnic je jich pryč pouze 300.

Ťok minulý týden v rozhovoru Novinkám sdělil, že stát nemá dostatečné páky na to, aby billboardy rychle odstranil. Postěžoval si, že na resortu nemá 20 lidí, kteří by se mohli odstraňování billboardů věnovat.

Když trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč Jaromír Šíd, prezident Motocyklové asociace ČR

Podle Šída ministr jen hledá výmluvy. „Že to je pro ně nová situace a nemá lidi, to je hloupost, věděl to dopředu. Vymlouvá se,“ prohlásil Šíd.

Zároveň vysvětlil, jak mohou být billboardy nebezpečné. „Když do vás někdo strčí autem a letíte po silnici, dokloužete k tomu billboardu a o ten se rozpůlíte. Když trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč,“ popsal Šíd.

Proto by podle něj měly billboardy zmizet co nejrychleji. Odpovědi od ministerstva se však zatím asociace nedočkala. Ťok Novinkám řekl, že se k němu dopis nedostal.

Ťok: Potřeboval bych spíš právníky



„Já osobně jsem to neviděl, možná to skončilo v nižších patrech na ministerstvu. Ale rád to s nimi proberu. Přijde mi to vtipné, docela rád bych jim vyhověl,“ komentoval to.

Dodal, že by spíš ale potřeboval právníky. „To nebyla otázka odstraňování fyzického, jde spíše o tu administrativu. Potřebuji právníky, kteří mi to sepíšou, musíme si vyměnit s majiteli billboardů řadu dopisů,“ uvedl Ťok.