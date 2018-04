Karolina Brodníčková, Právo

V sobotu na pokračování sjezdu ČSSD delegátům předložíte výsledky jednání s ANO a řeknete jim, jestli jste pro vstup do vlády, nebo proti. Je to tak?

V pátek máme předsednictvo strany, a to posoudí výsledky jednání a přijme doporučení nebo rozhodnutí a s tím půjdeme na sjezd. Chci, aby o výsledku hlasovali všichni členové ČSSD.

Co se stane, pokud straně doporučíte do vlády vstoupit, ale celostranické referendum řekne ne? Vypadalo by přece špatně, pokud by se předseda názorově rozešel s většinou členů.

To ale spekulujete, protože nevíte, jak dopadnou jednání a jaký bude výsledek. Já samozřejmě sociální demokracii nedoporučím něco, s čím nejsem sám ztotožněn. Takže počkejme, jak to bude vypadat ve čtvrtek, případně jak se k tomu jako předsednictvo postavíme v pátek.

Připouštíte, že vládu sám odmítnete?

Samozřejmě. Řekli jsme jasně, že soc. dem. už ustupovat nebude, a pokud hnutí ANO nepřijde s jinou nabídkou než s tou, se kterou přišlo před týdnem, tak řekneme předsednictvu, abychom jednání ukončili.

Byla by potom pro ČSSD varianta, o které v minulosti mluvil také prezident Zeman, tedy podpora menšinové vlády hnutí ANO?

O tom jsme nejednali, ale předpokládám, že pokud bychom se nedohodli na koaliční vládě, těžko bychom se dohodli na nějakém bianko šeku pro menšinovou vládu.

Pokud by předsednictvo i sjezd vládu s ANO odmítly, má smysl vypisovat referendum?

Určitě ne. Referendum by bylo pouze v případě, že by vznikla dohoda, kterou bychom předložili ke schválení.

Proč tak trváte na pěti ministerstvech a nespokojíte se se čtyřmi, které ANO nabízí?

Nechceme být přívěskem vlády, chceme být respektovaným partnerem. Pokud soc. dem. půjde do vlády, tak proto, aby mohla prosazovat svůj program. Řekli jsme, že k tomu potřebujeme důstojné zastoupení, a za to pokládáme pět ministerstev, a to takových, na kterých budeme moci prosazovat náš volební program.

Mezi ty patří resorty sociálních věcí a práce, zdravotnictví, pro místní rozvoj, dopravy, spravedlnosti a vnitro nebo finance?

Řekli jsme naši představu kolegům z hnutí ANO. Rozhodně to není o tom, že bychom šli do vlády a vzali jsme odpovědnost za ministerstva obrany, zahraničí, školství a kultury. Což padalo ze strany hnutí ANO. Nejdeme do vlády proto, abychom řešili personální problémy hnutí ANO, které má například na ministerstvu obrany.

A které resorty by se vám líbily? Jsou to ty, které jsem jmenovala?

Není to finální seznam, jsme připraveni diskutovat. Ale rozhodně to není o tom, že akceptujeme nabídku hnutí ANO, která bude primárně motivována tím, že mají na některých ministerstvech problémy a potřebují své ministry vyměnit za sociální demokraty.

Podle dosavadního jednání trestně stíhaný Andrej Babiš zřejmě zůstane premiérem. To únorový sjezd ČSSD označil za „zásadní problém“. Jak to chcete delegátům vysvětlit?

My jsme prodiskutovali řadu programových věcí, nicméně po celou dobu jsme hnutí ANO zdůrazňovali, že otázka trestně stíhaného premiéra je pro nás problém. A očekávali jsme od hnutí ANO, že nám navrhne řešení. Já jsem nabízel koalici bez účasti předsedů stran.

Premiér v demisi Andrej Babiš

FOTO: Jan Handrejch, Právo

To hnutí ANO nevyhovovalo. Na minulém jednání jsme se tedy dotázali, jak to chtějí řešit, a oni nás požádali o týden na rozmyšlenou. Rozhodně to není uzavřeno. Očekáváme, že poté, co se pan premiér vrátí ve čtvrtek z dovolené, tak nám řekne, jak si to řešení představuje.

Ale řekli jste, že pokud dostanete vnitro či finance, tak se s Babišem ve vládě smíříte.

My jsme řekli, že pokud bychom měli uvažovat o tom, že od této podmínky ustoupíme, tak požadujeme pojistky. A ty vidíme v tom, že buď bude mít soc. dem. kontrolu nad ministerstvem financí, kde vzhledem k podnikání pana Babiše je hnutí ANO ve střetu zájmů, nebo nad ministerstvem vnitra. Hlavní důvod je, že pokud tady probíhá policejní vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, tak se policisté musí cítit bez jakéhokoli vlivu a musí mít klid na práci.

Je pravda, že ministrem vnitra byste mohl být vy?

Personální otázky komentovat nebudu. Nevyjednávám vládu pro nikoho, ani pro sebe. Pokud bychom se dohodli na rozdělení ministerstev, tak o tom povedeme diskusi uvnitř ČSSD, kdo budou ti správní lidé.

To zatím nemáte představu, kdo by seděl za ČSSD ve vládě?

To samozřejmě mám. Mám okruh lidí, ze kterých se budou rekrutovat naši kandidáti.

Personálie přijdou na řadu tedy na jednání s Babišem ve čtvrtek večer?

Předpokládám, že hnutí ANO přijde s návrhem řešení včetně personální roviny.

Jednáte o vládě za podpory komunistů. Nevnímá to část ČSSD jako ostudu, že 70 let od února 1948 nabízíte KSČM vliv na vládu?

Ale vždycky se musíte ptát, jaká je alternativa. Pokud je alternativou k tomuto jednání alternativa vlády ANO, KSČM a SPD, tedy vstup extremistické strany do vlády, tak je to pro ČR horší varianta. Další alternativou jsou předčasné volby. Po nových volbách bychom stáli před stejným problémem, protože preference ANO a dalších stran se zásadně nehýbají.

Referendum o vládě by ČSSD poprvé měla udělat elektronicky. Podle MF Dnes se ale někteří vaši kolegové bojí hackerů. Opodstatněně?

Pokládám to za hledání problému tam, kde není. Elektronické hlasování funguje v řadě jiných stran. Nikdy nikdo nepřišel s nějakými otazníky. Děláme vše, aby byl systém bezpečný. Samozřejmě že pokud bude někdo chtít vyvolávat podezření, tak to dělat bude. Ale pak si kladu otázku, jaká je jeho skutečná motivace.

Kdo by podle vás měl být zvolen do funkcí místopředsedů ČSSD?

Stojím o to, aby ve vedení byli zástupci centrální politiky, ale i regionální a místní. Máme mezi kandidáty např. úspěšného hejtmana Martina Netolického nebo primátora Olomouce Antonína Staňka.

Co Roman Onderka, který má údajně také širší podporu, ale v mnoha ohledech i odlišné názory?

S Romanem Onderkou spolupracuji v poslaneckém klubu, nemáme žádný problém. Je to zkušený komunální politik, je to člověk, který rozumí dopravě. Je přínosem pro ČSSD.

S prvním místopředsedou Jiřím Zimolou se vám zatím spolupracuje dobře? Nenaštvalo vás, že prosazuje zákon o referendu o EU a NATO?

Pochvaluji si spolupráci, myslím, že jsme dobrý tým. Je to to, co jsem navrhl sjezdu jako řešení, že budou ve vedení zastoupeny oba proudy ČSSD. Lidsky jsme schopni vyjít velmi dobře. Pokud na něco máme jiný názor, tak si to řekneme.

Jiří Zimola, statutární místopředseda ČSSD

FOTO: Milan Malíček, Právo

Názor na referendum jsme si vyřešili. Důkazem je, že poslanecký klub podal návrh na zákon o referendu, jak jsme se v klubu dohodli. Návrh prošel i vládou. ČSSD je proevropskou stranou, nevidíme jinou alternativu než členství v EU. Pokud někdo chce páchat ekonomickou sebevraždu tím, že podpoří odchod ČR z EU, tak na propagaci takového kroku se ČSSD podílet nebude.

A vysvětlil vám Zimola, proč referendum o EU chce?

Bavili jsme se o tom, ale nemá cenu, abych reprodukoval interní diskusi. Pokládám to za uzavřené.