Součástí nabídky má být dokonce resort vnitra. Ten ČSSD vyžaduje výměnou za to, že bude souhlasit se stíhaným premiérem v čele vlády, čímž by se měl eliminovat Babišův střet zájmů.

Babišova zvažovaná nabídka je sice v rozporu s jeho nedávnými slovy Právu, že požadavky soc. dem. jsou „přes čáru“, protože mají nárok maximálně na čtyři ministerstva, ale na druhou stranu by zachránil jednání, které je podle Hamáčka těsně před zhroucením.

V případě krachu jednání by Babišovi, který má 78 poslanců, zůstali jako partneři pro podporu menšinové vládě ANO vedle komunistů (15) už jen okamurovci (22).

Pokud by však Babiš chtěl fungovat jako evropský politik, nemůže se opírat o SPD Tomia Okamury.

Zeman je proti předčasným volbám



Jako východisko by se pak už nabízely jen předčasné volby, které ale prezident Miloš Zeman odmítá. Jedinou možností by bylo získat 120 poslanců pro rozpuštění Sněmovny, což by prezident musel respektovat.

Získat tyto hlasy je však nereálné, protože nové volby většina stran odmítá, a to včetně SPD, jíž klesají preference. Ohroženy by byly i menší pravicové strany, zejména TOP 09 a STAN, které by podle většiny průzkumů těžko zdolaly pětiprocentní hranici.

Výsledkem by bylo riziko, že Babišova vláda bez důvěry by mohla zůstat u moci celé čtyři roky, což by se nepochybně líbilo Zemanovi, ale situaci by zřejmě řešil Ústavní soud, jehož předseda Pavel Rychetský a patrně i další členové 15členného soudu by se těžko smiřovali s dlouhodobým přežíváním vlády v demisi, protože by to odporovalo české ústavní konstrukci.