„Chtěl bych zdůraznit to, co jsem říkal vašim oficiálním zástupcům. Žádná obvinění v této souvislosti vůči České republice vznesena nebyla a nejsou,” řekl velvyslanec, i když Rusko opakovaně uvedlo, že jed mohl pocházet z ČR. Česká republika byla do případu zatažena, když mluvčí ruského ministerstva zahraničí v reakci na osočení své země prohlásila, že Česká republika, Slovensko, Británie, Švédsko a možná i USA od konce 90. let provádějí „výzkum” podobných látek jako novičok. Češi, Slováci i Švédové se proti nařčení ohradili.

Vysvětlil, proč tato slova padla: „Specialisté dobře vědí, že ČR a OPCW (Organizace pro zákaz chemických zbraní) uzavřely dohodu, podle níž je dovoleno vyrábět až deset kilogramů bojových nervově paralytických látek. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že žádná obvinění ze strany ruské federace vůči ČR nebyla a nejsou. Pouze konstatujeme fakta.”

Britská strana obvinila z otravy Rusko, které podle ní látku vyvinulo. Moskva spojitost s případem odmítla. Ruský velvyslanec si opět stěžoval na postup Velké Británie, která odmítla ruské nabídky spolupráce a která nejednala v souladu se smlouvou o Zákazu chemických zbraním, jejímž základem je spolupráce signatářů.

„Na základě této úmluvy jsme navrhli konzultace, kde bychom odpověděli na britské dotazy. Byli jsme připraveni k tomu, abychom si v přiměřené době do deseti dnů stanovené smlouvou o zákazu chemických zbraní, vyměnili informace. Britové to odmítli. Místo plnohodnotné spolupráce se odvolali na 38. odstavec a požádali o technickou pomoc od OPCW. Na základě toho odborníci přijeli prozkoumat látku. Technický sekretariát může pouze stanovit složení látky. Žádná práva potvrdit závěry, k nimž dospěli Britové, technický sekretariát nemá.”

„Žádné projekty s názvem novičok”



Zmínil i to, že se britským expertům se nepodařilo potvrdit, že látka byla skutečně vyrobena v Rusku.

Velvyslanec také zopakoval obvyklé ruské tvrzení: „Co se týká projektu novičok, mohu zodpovědně prohlásit, že neexistovaly žádné projekty s názvem novičok.“ Tentokrát ale dodal: „Jiná věc je, že v sedmdesátých letech v dobách SSSR byli sovětští vědci nuceni reagovat na to, že USA vyvinuly nervově paralytickou bojovou látku VX.“ Po rozpadu SSSR v devadesátých letech vyvezli západní tajné služby skupinu vědců i s dokumenty.“ Ti podle něj pak ve vývoji pokračovali na Západě.

Dodal, že se Rusko aktivně podílelo na vzniku smlouvy zakazující použití chemických bojových látek a že všechny zlikvidovalo už v roce 2017, tedy o tři roky dříve, než měl, což potvrdila OPCW.

Koncem března tři desítky zemí vyhostily 150 ruských diplomatů. Rusko oznámilo, že recipročně přistoupí k identickému kroku.