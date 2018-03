Novinky

Výhled se týká období na následující čtyři týdny, od 2. do 29. dubna.

„Hned po velikonočních svátcích se dočkáme poměrně výrazného oteplení. První a druhý dubnový týden předpokládáme teplotně průměrný až nadprůměrný. Jako chladnější se pak jeví druhá polovina dubna, která by měla být teplotně mírně pod dlouhodobým průměrem,“ uvedli meteorologové.

Nejnižší noční teploty by se měly v dubnu nejčastěji pohybovat v rozmezí -1 až 6 stupňů Celsia, nejvyšší denní od 11 do 17 stupňů, při zmenšené oblačnosti může být až kolem 20 stupňů Celsia, což by se mělo týkat zejména první poloviny dubna.

„Srážkově očekáváme první polovinu dubna podprůměrnou, druhá polovina dubna by měla být srážkově průměrná,“ napsali meteorologové.

Než přijde teplo, potrápí Česko ještě silný vítr. ČHMÚ vydal na neděli varování pro kraje Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočinu a části jižních Čech, jižní Moravy a Olomouckého kraje. [celá zpráva]