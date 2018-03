kab, Právo

„Výnosy v minulém roce byly 184,4 miliónu korun, což bylo necelých 78 procent předpokládaných výnosů, náklady potom 224,2 miliónu korun, což bylo 94,5 procenta předpokládaných nákladů. Co se týče výsledku hospodaření, výsledek je záporný minus 39,8 miliónu korun, než jsme předpokládali. Předpokládali jsme vyrovnaný rozpočet,“ řekl Starec.

„Záporný výsledek hospodaření odráží výrazný neúspěch strany ve volbách do Poslanecké sněmovny. Byl pokryt z kontokorentního účtu,“ dodal Starec.

Ze státního rozpočtu straně přiteklo na příspěvcích 142,3 miliónu korun, z nájmů a služeb získala ČSSD 21 miliónů korun, dary činily 4,8 miliónu korun a na členských příspěvcích strana vybrala 16,3 miliónu korun.

Marksová dala straně sto tisíc, Hamáček dvanáct stovek

Mezi největší dárce ČSSD patří nestranický hejtman Jiří Běhounek, který dal straně 190 tisíc korun, poslanec Jan Birke, který věnoval téměř 130 tisíc korun, předseda klubu ČSSD Jan Chvojka dal přes 100 tisíc korun, exministryně práce Michaela Marksová poslala 100 tisíc korun, bývalý předseda Bohuslav Sobotka věnoval straně 79 800 korun.

Předseda Jan Hamáček dal ČSSD jen 1200 korun a první místopředseda Jiří Zimola 2400 korun. Méně darů dostala ČSSD od firem. Gastrofert s.r.o. dal straně 100 tisíc korun, MUDr. Ivo Trubák s.r.o. také poslal 100 tisíc korun, akciová společnost Quardo dala ČSSD 10 tisíc korun. Coca-cola poskytla bezúplatné plnění ve výši necelých 81 tisíc korun.



Náklady na provoz a činnost byly 81,4 miliónu korun, na mzdách strana vyplatila 56,4 miliónu korun, na daních zaplatila strana necelých 0,7 miliónu korun. Největší položku tvořily náklady na kampaň pro volby do Sněmovny a doplňovací volby do Senátu – 85,7 miliónu korun.

Propouštět ČSSD nebude

Zaměstnanců má ČSSD 115. Propouštět nehodlá ani kvůli menším příjmům od státu. „My jsme spustili úsporný program už v roce 2016. Dokončili jsme dvouletý cyklus. Máme vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 137 miliónů korun,“ řekl Starec Právu na otázku, zda bude muset případně propouštět zaměstnance nebo rušit regionální kanceláře.

Úsporněji pojme ČSSD kampaň pro podzimní komunální a senátní volby. „Co se týče výdajů na volební kampaň, rozpočet uvádí částku 24 miliónů korun, ale já to beru jako orientační. Co se týče voleb do Senátu, zatím se s žádným číslem nepracuje,“ dodal Starec.

ČSSD dále hrozí, že bude muset zaplatit dědicům advokáta Zdeňka Altnera přes 320 miliónů korun. Podle městského soudu v Praze měla zesnulému advokátovi zaplatit 338 miliónů korun, 17 miliónů již však uhradila jeho věřitelům. Proti rozsudku podala dovolání, ale Nejvyšší soud ještě nerozhodl. Probíhá totiž nadále dědické řízení.

„Z údajného nároku jsme uhradili částku přes 17 miliónů korun, ale nesouvisí to s tím, že bychom respektovali rozhodnutí soudu, protože jsme podali dovolání. To, co jsme uhradili, byly jen exekuční příkazy za panem Altnerem,“ uvedl Starec.