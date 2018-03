rav, Právo

Inspekce ÚZSI kvůli tomu údajně prověřuje celé účetnictví a vyslýchá větší množství zaměstnanců úřadu, přičemž část z nich už prý raději dobrovolně službu opustila.

Deník doplnil, že pod řadou nyní kontrolovaných investic je podepsán současný ředitel rozvědky Jiří Šašek, který je ve funkci od roku 2014.

„Na základě pokynu ředitele ÚZSI skutečně probíhá uvnitř úřadu kontrolní akce, která má za cíl prověřit některé toky finančních prostředků v rámci rozpočtu ÚZSI,“ potvrdil v pondělí Právu kancléř této tajné služby Jaroslav Hrbek.

O průběžných výsledcích této prověrky podle něj Šašek informuje ministra vnitra v demisi Lubomíra Metnara (za ANO). Jemu následně předloží i utajovanou, a tedy neveřejnou závěrečnou zprávu.

„Byly tam nějaké podivné a řekněme nestandardní finanční toky. Proto ty indicie nechávám prověřit, jestli tam je nějaká nehospodárnost. Rád bych měl některé věci v rámci hospodaření toho úřadu vysvětleny,“ řekl Právu ministr.

Na dotaz redakce, zda má ředitel Šašek nadále jeho důvěru, anebo jej hodlá odvolat, Metnar dodal, že se rozhodne až po výsledku kontroly a závěrečné zprávy.

„On je zodpovědný za vedení této zpravodajské služby. A jestli je vše v pořádku, tak tím potvrdí svou důvěru,“ uzavřel ministr.

O určitých podezřeních na podivné hospodaření ÚZSI podle svých slov slyšel i člen poslanecké Stálé komise pro kontrolu ÚZSI Radek Zlesák (ANO). „Ty informace o podezření na problémy uvnitř ÚZSI se k nám taky dostaly a máme je,“ podotkl Zlesák.

Členové komise, která vznikla nově k 1. lednu, se už podle něj bavili o tom, že se hospodařením civilní rozvědky budou zabývat. „A chceme jít do hloubky. Co se týká finančních toků, tak je to jedna z mála věcí, kterou můžeme a měli bychom zkontrolovat. Je to priorita,“ poznamenal Zlesák.