Novinky, ČTK

Řada menších středisek již ukončila provoz, naposledy se v neděli lyžovalo například v Herlíkovicích a na Kněžickém vrchu u Vrchlabí. Již dříve ukončila provoz střediska Svoboda nad Úpou, Černý Důl, Prkenný Důl a Kebrlák u Vrchlabí.

Ve SkiResortu Černá hora - Pec o víkendu ve střediscích Černá hora, Pec pod Sněžkou a Velká Úpa lyžovalo přes 10 tisíc lidí. Areál v Peci pod Sněžkou bude v provozu do 8. dubna a Velká Úpa do 2. dubna. Černá hora provoz přeruší od úterý 3. dubna do pátku 6. dubna a sezonu zakončí víkendem 7. a 8. dubna.

Ve Špindlerově Mlýně je na sjezdovkách kolem 50 centimetrů sněhu, v provozu je 21 kilometrů sjezdovek. Ve Špindlerově Mlýně by se mělo lyžovat do 8. dubna a pokud budou příznivé podmínky, tak není vyloučen provoz až do 15. dubna. Areál v Malé Úpě na hřebenech Krkonoš sezonu zakončí na Velikonoční pondělí.

Sezóna skončí až o Velikonocích



V Deštném v Orlických horách se sice v sobotu s lyžaři přijel rozloučit vládce Orlických hor Rampušák, ale lyžovat se v Deštném bude až do 2. dubna. V Říčkách v Orlických horách, kde na sjezdovkách leží až metr sněhu, sezónu zakončí tradičními Bafuňářskými závody v sobotu 7. dubna.

V Pardubickém kraji jsou v provozu obě velká zimní střediska na Bukové hoře a v Dolní Moravě na Orlickoústecku, která chtějí vydržet až do Velikonoc. Vleky pojedou i v posledním níže položeném lyžařském areálu v Hlinsku na Chrudimsku.

Lyžařská sezóna na jižní Moravě se v neděli uzavírá. Na svah v Olešnici na Blanensku, který jako poslední v kraji zůstával v provozu, vyjela odpoledne asi stovka lidí včetně lyžařů v karnevalových maskách. Ostatní střediska na jihu Moravy zavřela už v polovině března.