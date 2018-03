Oldřich Danda, Právo

Podle ministryně Karly Šlechtové (ANO) by obrana už neměla být „otloukánkem mezi ministerstvy“. Naopak by se armádní rozpočet měl raketově navýšit a do roku 2024 se zdvojnásobit z letošních 66 na 127 miliard. Tím by se naplnil slib NATO, že Česko bude dávat na svou obranu dvě procenta HDP. To ve čtvrtek přislíbil i premiér Andrej Babiš při návštěvě u šéfa NATO Jense Stoltenberga.

Podle Šlechtové by tento závazek mělo obsahovat i programové prohlášení nové vlády, kterou vyjednávají s ČSSD. Na čísle se podle Šlechtové ale ještě neshodli, protože soc. dem. považují růst peněz pro armádu za příliš radikální.

Šlechtová ve čtvrtek řekla, že se chystá řada velkých zakázek a snaží se přimět generální štáb i úředníky ze sekce vyzbrojování, aby přípravu podstatně urychlili. To ale na obraně vzbudilo kritiku, že po jejím příchodu v resortu zavládl chaos. Ministryně to odmítla: „Ano, přišla jsem jako vichřice, ale už si to sedlo.“

Kromě soutěže na BVP by měli letos vypsat znova výběrové řízení na 12 vrtulníků, které by mohly vyjít až na 12 miliard korun. V nejbližší době by měla ministryně podepsat nákup 80 průzkumných vozidel pro chemiky za 5,1 miliardy korun.

Vyjednáváni s Izraelem



Nákup osmi radarů MADR za 3,5 miliardy korun od Izraele se zkomplikoval, protože obrana chce od Izraele garanci, že radary bude možné zapojit do systému NATO. Šlechtová ale čeká, že se brzy dohodnou. „Bude to ale ještě tvrdé vyjednávání, protože chceme do smlouvy dostat, že nebudeme nic platit, dokud nebudou radary certifikovány,“ řekl. Izraelci podle ní zatím požadují hned po podpisu 30 procent ceny.

Ministryně chce také masivně investovat do výstroje vojáků. Letos za boty nebo maskáče obrana utratí 500 miliónů a v příštích letech okolo miliardy. „Chci mít plné sklady, aby vojáci nemuseli chodit do armyshopů,“ dodala.

Zeman Opatu podepsal

Příští rok by měla armáda začít nakupovat útočné pušky s podvěsným granátometem od České zbrojovky. Celý kontrakt by měl vyjít na sedm miliard korun. Vojáci také chtějí zcela nová děla v ráži NATO, která dostřelí 40 kilometrů. Více než padesát houfnic by mělo vyjít skoro na pět miliard.

Další miliardy bude stát rekonstrukce opuštěných posádek, mj. v Karlovarském a Plzeňském kraji.

Změny čekají i generální štáb. Od května mu bude velet generál Aleš Opata. Šlechtová ve čtvrtek uvedla, že návrh vlády už podepsal i prezident Miloš Zeman.