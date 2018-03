kab, zpe, jas, Novinky, Právo

„Asi v jednu hodinu jsem obdržel tuto zprávu od Bohuslava Sobotky. Je to jeho osobní rozhodnutí, které respektuji. Chtěl bych mu poděkovat za práci, kterou udělal pro sociální demokracii i pro Českou republiku. Jeho vláda byla úspěšnou vládou a posunula naši zemi kupředu,“ řekl předseda ČSSD Jan Hamáček novinářům.

„Bohuslav Sobotka celý svůj politický život spojil s naší stranou, zůstává v soc. dem. a těším se na spolupráci s ním v jiné rovině,“ dodal Hamáček.

První místopředseda ČSSD Jiří Zimola Právu stručně napsal: „Rozhodnutí pana Sobotky beru na vědomí a nemám potřebu je jakkoli komentovat.“

„Věděl jsem delší dobu, že se to stane. Pan expremiér se rozhodl, že se chce ve zbytku aktivního života věnovat něčemu jinému než politice, a mně nezbývá než to respektovat, byť si myslím, že v politice měl své místo,“ řekl Právu poslanec ČSSD a Sobotkův někdejší kolega z vlády i z vedení strany Milan Chovanec.

Sám podobný krok nezvažuje. „Mám čtyřletý mandát poslance od lidí. S tím jsem kandidoval a nevidím k rezignaci důvod,“ dodal Chovanec.

Ne všichni předsedové sociálních demokratů zůstali vůči straně po svém odchodu z čelních pozic loajální. Třeba Jiří Paroubek založil LEV 21, Miloš Zeman byl zase v roce 2010 předsedou Strany práv občanů.

Ústecký poslanec za ČSSD Jaroslav Foldyna nepředpokládá, že by to měl být i Sobotkův případ. „To by musel být jiný naturel člověka. Jiří Paroubek to udělal, ale neočekávám, že by Bohuslav Sobotka něco takového učinil,“ poznamenal Foldyna, který patřil spíš do tábora Sobotkových kritiků.

„Stalo se to, co celá řada lidí očekávala, víc bych to nekomentoval. Byla to jen otázka času,“ dodal.

Odchod Slávka Sobotky z vysoké politiky vnímám jako důkladně promyšlené a hluboce osobně motivované rozhodnutí. Jan Chvojka, šéf poslanců ČSSD

Předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka věří Sobotkovi, že za jeho rozhodnutím stojí osobní důvody. „Odchod Slávka Sobotky z vysoké politiky vnímám jako důkladně promyšlené a hluboce osobně motivované rozhodnutí,“ komentoval pro Právo.

„Chci Slávkovi jménem poslaneckého klubu poděkovat za náročnou a mimořádně obětavou práci, kterou odvedl jako předseda vlády i člen parlamentu ve prospěch České republiky a jejích občanů. A přeju mu hodně štěstí v osobním a pracovním životě,“ dodal Chvojka.

Sobotku ocenil i Hašek



Sobotkovo rozhodnutí ocenil jeho bývalý rival a exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Byť jsme byli se Slávkem Sobotkou vnímáni jako soupeři (což platilo především před pěti lety), jeho dnešního rozhodnutí si vážím. Prokázal loajalitu k ČSSD, stejně jako já při podpoře jeho vlády na jaře 2014 a následném odchodu s Poslanecké sněmovny,“ uvedl Hašek.

Sobotkovi zároveň popřál vše dobré v dalším osobním a pracovním životě. „Jeho krok doufám přispěje i ke zmenšení spekulací o postupu poslaneckého klubu ČSSD při případném hlasování o důvěře možné budoucí menšinové koaliční vládě ANO a ČSSD,“ doplnil Hašek.

Je to člověk, který za soc. dem. vždy dýchal. Je mi samozřejmě hrozně líto, jak se k němu někteří kolegové z ČSSD dnes chovají. Bohužel ti, kteří mu ještě před rokem lezli do zadku. Jan Birke, poslanec ČSSD

Poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke zdůraznil, že Sobotku považuje za jednoho z nejpracovitějších premiérů. „Budu si ho pro to vždy vážit. On je prototyp sociálního demokrata. Je to jeden ze zakladatelů sociální demokracie. Je to člověk, který za soc. dem. vždy dýchal. Je mi samozřejmě hrozně líto, jak se k němu někteří kolegové z ČSSD dnes chovají. Bohužel ti, kteří mu ještě před rokem lezli do zadku,“ řekl Birke Právu.

Předseda Senátu Milan Štěch a Bohuslav Sobotka na archivní fotografii

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Chválou na adresu bývalého premiéra nešetřil sociálnědemokratický předseda Senátu Milan Štěch. „Je to logický krok a já jsem ho očekával. Předpokládal jsem, že z politiky odejde, i když jsem nečekal, že to bude teď,“ poznamenal.

„Má šanci věnovat se jiné práci na základě svého vzdělání a zkušeností, které za ta léta v exekutivě i v parlamentu získal. Já si jeho práce velmi cením, na rozdíl od mnoha lidí, kteří ho hodnotí kriticky. Bohuslava Sobotku jsem poznal osobně, a musím říci, že vždy byl na všechna jednání na rozdíl od jiných lidí dobře připraven. Byl to velmi zdatný politik,“ dodal.

Podle Štěcha zřejmě neuměl Sobotka s lidmi jako jiní politici manipulovat. „Bohužel to v České republice získává větší úspěch než poctivá mravenčí práce. Já si Bohuslava Sobotky cením, vážím si ho a doufám, že se bude jako aktivní člen vyjadřovat k dění,“ dodal předseda Senátu.

Rezignaci bývalého premiéra nechtěl příliš komentovat senátor Jiří Dienstbier, kterého Sobotka odvolal z pozice ministra pro lidská práva ke konci roku 2016.

„Je to jeho osobní rozhodnutí. Možná nebylo úplně šťastné to, co se dělo před volbami – to znamená jeho odstoupení, vytvoření triumvirátu a to, že zůstal lídrem na jižní Moravě. Já jsem respektoval, že získal mandát, a neúčastnil jsem se debaty uvnitř strany, jestli má, či nemá zůstávat. On se nyní rozhodl, že chce jít jinou životní cestou,“ poznamenal.

Kalousek: Pro některé vlastnosti jsem si ho vážil a vážím



Sobotku ocenili někteří jeho političtí oponenti. „Často jsme spolu velmi nesouhlasili. Pro některé jeho vlastnosti a postoje jsem si ho vážil a vážím. Především proto, že odmítal dělat politiku vyprázdněnou od idejí,” napsal na Twitteru šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Politické postoje a názory Bohuslava Sobotky jsem nikdy nesdílel, patřil k mým hlavním ideovým a politickým soupeřům. Vždy jsem však současně oceňoval jeho snahu o slušnou politiku, v níž jde o programový střet, a ne o osobní urážky. Přeji mu mnoho štěstí v nové etapě jeho života,“ ocenil politického protivníka šéf ODS Petr Fiala.

Respektuji rozhodnutí B. Sobotky. Byl férovým soupeřem, konkurentem i kolegou. Přeji mu mnoho úspěchů v životě mimo vysokou politiku — Pavel Bělobrádek (@PavelBelobradek) 22. března 2018

Za férového soupeře jej označil lidovecký předseda Pavel Bělobrádek. „Přeji mu mnoho úspěchů v životě mimo vysokou politiku,” napsal.