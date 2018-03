Adéla Jelínková, Právo

Za výroky podobného typu, údajně z Novákovy hlavy, kriminalisté prošetřují již tři poslance SPD, kteří jsou podezřelí ze zpochybňování a schvalování genocidy.

Kromě duchovního rádce hnutí je Novák zároveň od roku 2016 předsedou Nadačního fondu Památníku šoa a Oskara Schindlera v Brněnci na Svitavsku.

Oficiálně tedy stojí v čele projektu, který spravuje objekt bývalého koncentračního tábora za účelem vytvoření piety a památníku obětem holokaustu. Jeho propojení s tímto projektem přitom zneklidňuje jak pražskou židovskou obec, tak jeho společníky z fondu.

Brněnecká továrna na výrobu protiletadlové munice byla za druhé světové války pobočkou koncentračního tábora Gross Rosen, v roce 1944 sem Oskar Schindler přesunul na 1200 Židů, které tak uchránil před nacistickými plynovými komorami.

V listopadu 2016 prohlásilo ministerstvo kultury místo za kulturní památku. V únoru téhož roku areál v dražbě koupila společnost Česká pozemková zhruba za 3,4 miliónu korun, a to poté, co se společnost Vitka Textiles, která areál vlastnila, dostala do konkurzu.

Areál nicméně dlouhodobě chátral a samotný Brněnec peníze na jeho správu údajně neměl.

Areál tábora za korunu

Jan Švandrlík, majitel společnosti Česká pozemková, poté převedl památkově chráněnou část areálu zmíněnému nadačnímu fondu, a to za jednu korunu.

„Líbila se mně jejich myšlenka a tu jsem se rozhodl takto podpořit,“ vysvětlil svůj krok Švandrlík s tím, že ale Novák akci „prezentoval“ dost nešťastně.

„Novák to prezentoval v médiích tak, že jsem jim areál převedl za láhev piva, což tu záležitost dehonestovalo,“ přiblížil Švandrlík.

Podle něj ale s Novákem žádné formální úkony neřešil. Všechny záležitosti, co se Brněnce týká, prý řeší s místopředsedou fondu Františkem Olbertem.

Fondu je spíš na obtíž



„Fond vedu já, i když je tam stále uvedený Novák jako předseda. Je ale bez jakýchkoliv možností z hlediska nejrůznějších jednání. Nemá podpisové právo. Teď totiž máme k různým věcem, které se ho týkají, výhrady,“ řekl Právu Olbert.

Podle něj Novák fond sice založil, dál se ale v projektu neangažoval, spíše jen mediálně vystupoval – Brněnci údajně k neprospěchu.

„Říkal jsem mu, že absolutně nesouhlasím s tím, aby vystupoval s tím, že je předseda nadačního fondu pro Brněnec, a zároveň mluvil za SPD – což je kontraproduktivní jako hrom,“ postěžoval si Olbert s tím, že projekt „Brněnec“ je údajně součástí mediální kampaně vytvořené kolem SPD.

Tomu, že se Novák tituluje za šéfa a ředitele tábora, se Olbert vysmál.

„Nikdo nebojuje pro památník v Brněnci, jediný, kdo pro to něco dělá, je zástupce Židů, já a můj kolega z fondu. To, co nám nepokryly dotace, jsme hradili ze svých peněz, ne Novákových (zhruba 270 000 korun – pozn. red.),“ argumentoval Olbert.

V areálu tábora byl měl vzniknout památník obětem holokaustu a dvě muzea. Jedno mapující textilní výrobu, která v místech dlouhou dobu fungovala, druhé by se mělo zaměřit na osobu Oskara Schindlera. Pro nákladnou rekonstrukci se fond snaží hledat zahraniční partnery. Novák bude ale z budoucích jednání zřejmě vyloučen.

Podle důvěryhodného zdroje Práva se členové fondu totiž snaží o to, aby Novák z projektu odstoupil – právě kvůli jeho názorům, které kontrastují s poselstvím, o které se iniciativa snaží. Na Novákovy postoje ve spojení s projektem brněneckého tábora údajně upozorňovala i pražská židovská obec.

„Člověk, který se na jedné straně chlubí tím, že to byl on, kdo radil Okamurovi, lidem, kteří se dostali do konfliktu se zákonem, a na druhé straně tvrdí, já jsem ten, kdo se dvacet let snažil vybudovat památník Šoa a Oscara Schindlera,“ zhodnotil Novákovo chování Rostislav Rod z pražské židovské obce, který na vzniku brněneckého památníku s fondem spolupracuje.

Loni fondu přispěl i Pardubický kraj, a to necelými sto tisíci korun. Pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD) vnímá Novákovu osobnost jako kontroverzní vůči Letům, nikoli ve vztahu k Brněnci.

„Co říká k Letům, je jeho osobní zodpovědnost. K Brněnci takto nikdy nevystupoval. Pochopitelně se ale zeptám na budoucnost projektu v Brněnci a zeptám se na jejich postoje ohledně Letů. Můžu se také zeptat, jakým způsobem budou pokračovat dál,“ sdělil Právu Netolický.