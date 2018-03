Kristýna Léblová, Novinky

Elektrické vlaky nesou oficiální označení z 80. let, kdy byly přečíslovány na 451 a 452. Jezdily od roku 1964. V šedesátých letech bylo vyrobeno 51 kusů, druhá série za dalších deset let přinesla 11 kusů.

V pražském depu v Michli čeká na odvoz do šrotu v České Třebové sedm kousků. Mezi nimi je i ten nejstarší motorový vůz s označením 451 001, který byl vyroben právě v roce 1964 a sloužil až do podzimu roku 2017, kdy se v jeho břiše objevila koroze.

Ten nejstarší pantograf vyrobený v roce 1964 jezdil až do loňského podzimu.

FOTO: Novinky

Výhody pantografů byly na tehdejší dobu velké. „Rychlá výměna cestujících, rychlý rozjezd, vysoká kapacita - kolem 300 sedících cestujících a stejný počet stojících cestujících, což je na tu dobu velké číslo,“ vyjmenovává Zdeněk Bjaček.

Z pohledu správkaře vidí Bjaček i velké nevýhody. „Tlapové uložení trakčních motorů pomocí kluzných ložisek byl na svou dobu přežitkem, to byla záležitost parní doby. Neustále jsme bojovali s poruchami těchto ložisek,“ říká.

Což samozřejmě obyčejný cestující nepoznal, ten byl prý rád, že měl dostatek místa na nohy a v zimě byl v pohodě díky odporovému topení pod oknem a teplovzdušnému topení ve stropě. Klimatizaci naopak nahradila otevřená okna.

Vlak uvezl na 300 sedících cestujících.

FOTO: Novinky

Poslední tři „žabotlamy“ jezdí od pondělí do pátku na lince S41 z Prahy-Libně do Roztok u Prahy. Mohou se také ale mimořádně objevit i na jakékoliv lince, pokud by musely dočasně nahrazovaly jiné soupravy. Podle Bjačka budou jezdit už jen posledních pár měsíců.

„I když jsou panťáky mezi lidmi oblíbené, tak se neopravují, protože jejich technický stav není na dnešní požadované úrovni a jejich rekonstrukce by se absolutně nevyplatila,“ vysvětlil Bjaček.