Zeman v něm podle svých slov shrnuje komunikaci s Murínem za posledních několik měsíců, a především výtky a nespokojenost státních zástupců s inspekcí. A mezi nimi prý i závažná zjištění v konkrétních kauzách, které Zeman nechtěl jmenovat.

„Shledávám tam určité nedostatky, u kterých jsem měl doposud za to, že nebyly řešeny. Ale řeknu jednu věc, že nejde o žádné marginálie, jde o závažné nedostatky,“ řekl v úterý Právu nejvyšší žalobce.

Odmítl však hodnotit, zda jeho výtky jsou takového rázu, že by mělo být kvůli nim vedeno s Murínem kázeňské řízení. To podle něj přísluší buďto premiérovi jako Murínovu nadřízenému, anebo poslanecké stálé komisi pro kontrolu GIBS.

Babiš, respektive jím pověřený pracovník Úřadu vlády zahájil s Murínem řízení o kázeňském přestupku v pondělí. Jeho výsledkem, který premiér v demisi už minulý týden veřejně předznamenal na jednání poslaneckého bezpečnostního výboru, by mělo být Murínovo dočasné zproštění služby příslušníka bezpečnostního sboru.

Babiš zmínil, že to chce učinit „neprodleně“, protože je prý Murín bezpečnostním rizikem a ohrožením demokracie. [celá zpráva]

V této souvislosti šéf hnutí ANO uvedl, že mu dávají za pravdu i sami státní zástupci v čele se Zemanem. Ten v úterý v obecné rovině nastínil, že jedním z problémů je například neochota některých příslušníků inspekce přijmout státní zastupitelství jako pána přípravného řízení.

„Dá se říct, že jde o špatnou komunikaci a spolupráci. Těch témat je několik. Opakovaně jsem to sděloval řediteli Murínovi. S GIBS jsem komunikoval od jejího vzniku v roce 2012, nejprve s ředitelem (Ivanem) Bílkem, kde byla ochota ty problémy řešit, potom s Murínem, kde ta ochota byla najednou trošku menší ze strany GIBS,“ podotkl Zeman.

S nynějším ředitelem inspekce se prý problémy snažil řešit i na osobních setkáních, ale vše nakonec vyústilo v dopis, který Murínovi loni v listopadu poslal. „Šlo o takové shrnutí všech těch problémů s odkazem na jednotlivé spisy, kterých se to týká,“ poznamenal Zeman.

Načež se oba muži sešli letos v lednu, kdy prý Murín přišel s určitým návrhem řešení stávající problematické situace mezi oběma institucemi. Nejvyšší žalobce však zatím nechtěl předjímat, zda bude toto řešení úspěšné a jak se to projeví v praxi, ani ho více specifikovat.

„S nadsázkou jsem říkal, že lednová schůzka měla zpoždění dva roky,“ reagoval Zeman na dotaz Práva, zda tedy spolupráce GIBS se žalobci stagnovala. V téže době, tedy v lednu, také zasedala Bezpečnostní rada státu, které se nejvyšší státní zástupce účastnil.

„Tam se mě premiér ptal, jak hodnotím práci GIBS. A následně mě požádal, jestli bych mu k tomu poslal nějaké hodnocení. Udělal jsem pak jen to, že jsem mu odeslal ten dopis, který jsem na podzim posílal Murínovi, jen jsem z něj vyházel odkazy na konkrétní kauzy, protože to pana premiéra nemusí zajímat,“ přiblížil Zeman.

Mezi těmi případy, které prý Zeman v dopise šéfovi GIBS zmínil, jsou ale i ty, jež žalobci předali jiným bezpečnostním složkám, tedy policii. Jde například o kauzy Vidkun či Bereta, týkající se úniků i ovlivňování trestních řízení, a to dokonce samotnými policisty. Trestnou činnost mužů a žen zákona má přitom v popisu práce právě GIBS. „Nechci mluvit o důvěře či nedůvěře, je to vztah dvou institucí. A v těchto kauzách příslušní státní zástupci vyhodnotili, že je nemá zpracovávat GIBS, a tak se to přikázalo jinam,“ dodal k tomu Zeman.

Chtějí mimořádnou schůzi Sněmovny

Sám Murín se k zahájenému řízení až do jeho skončení nechce vyjadřovat s odkazem na to, že ani nemůže, protože je neveřejné. V tomtéž duchu v úterý odmítl vysvětlovat důvody pro tento krok i Babiš. A zatím ani nemusel.

Poslanci jeho hnutí totiž vetovali návrh TOP 09 na zařazení bodu týkajícího se vysvětlení okolností kauzy Murín na jednání Sněmovny.

Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek už během dne avizoval, že v takovém případě bude sbírat podpisy pro svolání mimořádné sněmovní schůze. Následně na Twitteru sdělil, že podpisů bude dost, protože schůzi podpoří také ČSSD, KDU-ČSL, STAN a Piráti.

„Řada z nás má velmi vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit nezávislou instituci,“ řekl na plénu Kalousek k Babišovým krokům vůči Murínovi.

Podle předsedy poslanců TOP 09 navíc existuje obava z ovlivňování bezpečnostních složek státu prostřednictvím generální inspekce.