Barbora Zpěváčková, Novinky

Primátorka Adriana Krnáčová v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekla, že od té doby, co jste se stal poslancem, kašlete na Prahu. Co na to říkáte?

Když jsem byl malý, tak mě babička učila, že když dělám chyby, tak je zbabělost to svádět na někoho jiného. Chápu, že paní primátorka je pod tlakem, neustále mediálně sděluje, jak chce obhajovat mandát primátorky. Jestli používá mne, koaličního partnera, jako nástroj, aby si připravila půdu pro svoji kandidaturu, tak mi to přijde zbytečné.

Takhle její slova vnímáte? Že vás využívá jako nástroj pro kampaň?

Nevím, jak to vnímat jinak. Chápu, že si paní primátorka nepomohla vyjádřením o zpovykaných Pražanech. Potřebovala to ze sebe nějak setřepat. A vzhledem k citlivému tématu pražské dopravy i skutečnosti, že jsem nyní navíc poslancem, jsem ideální osobou, na kterou převést pozornost. A tak řekla, že Dolínek chodí do Sněmovny a neřeší Prahu. Potřebuje si pojistit pozici v hnutí ANO. Ze slušnosti vůči ní nebudu takové podpásovky nějak emotivně komentovat.

Jak hodnotíte její výrok o zpovykaných Pražanech?

Asi tuším, jak to myslela. Když se podíváte na hodnocení MHD, tak patříme mezi světovou špičku. Když se podíváte na Brusel či jiné metropole, tak tam jsou zácpy mnohem větší.

Primátorka Adriana Krnáčová

FOTO: Novinky

Ale není to o zpovykanosti. Doprava někde funguje líp, někde hůř, a lidé vždy řeší svou aktuální situaci. Snažíme se spoustu věcí dohnat. Praze kvůli neschopnosti ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) chybí propojení města s letištěm, Pražský okruh…

Myslíte si, že to je neschopností ministra Ťoka?

Samozřejmě. Po třech a půl letech vládnutí nemít ani o čárku více propojení s letištěm, to je neschopnost. Stejně tak s Pražským okruhem se věci pohnuly až na základě našeho tlaku. Praze toho chybí hrozně moc.

Podle vás tedy na Prahu nekašlete, jak tvrdí primátorka.

Pro Prahu se snažím dělat maximum. Samozřejmě se bude říkat, že za Dolínka byla Praha rozkopaná. Ale to, že je rozkopaná, znamená, že někdo pracuje. Jsou tady desítky, stovky plánovaných oprav. Děláme nové chodníky, opravujeme silnice. Z ulice, kde bylo nejvíce zastaváren a heren, děláme ulici, ve které budou stromy a zeleň.

V Praze bylo roky nepsané pravidlo, že v rok voleb se nic nezavírá, protože politici nechtěli naštvat lidi. Když mám připravené projekty v řádu miliard na to, abych opravil velký kus Prahy, tak se o to snažím. Když se nějaká koordinace nepovede, to se může stát, musíme si to umět přiznat. Za to mi nezbývá nic jiného, než se Pražanům a návštěvníkům Prahy omluvit. Musíme říct, my se omlouváme, my se poučíme, a musíme to dělat lépe.

Co přiznáváte, že se nepovedlo?

Přiznávám, že na Praze 3 byly problémy. Ale to není věc radního, aby dirigoval dopravu v případě uzavírky. Do tří dnů přišla náprava. Pád lávky v Troji byla obrovská chyba. To, že politická reprezentace nebyla schopna rozhodnout o Libeňském mostě, to je dluh dvaceti let.