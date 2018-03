Barbora Zpěváčková, Novinky

„Majetkové registry by neměly být veřejné,“ prohlásila poslankyně Levová v pondělí ve Sněmovně na semináři k novele zákona o střetu zájmů.

Novinkám později upřesnila, že informace o majetku politiků by měly být přístupné jen orgánům státu. „Jak je to teď široce udělané, tak je to, jako byste na domě měla vyvěšený seznam všeho, co tam máte. Jestliže tam vpisujete i to, jaké máte obrazy nebo starožitnosti, tak to je, jako byste tam zvali zloděje,“ vysvětlovala Levová.

Majetek v centrálním registru



Veřejní funkcionáři, jako jsou poslanci, senátoři, zastupitelé obcí či krajů, členové bankovních rad nebo rad státních úřadů, musejí při nástupu do funkce uvést veškeré nemovitosti, cenné papíry, podíly v obchodních korporacích a movité věci, jejichž cena přesahuje v jednotlivém případě částku půl miliónu korun.

V přiznání veřejný funkcionář musí napsat také způsob nabytí majetku a nesplacené závazky převyšující v jednotlivém případě částku 100 tisíc korun. Určuje to část zákona o střetu zájmů, která vstoupila v účinnost vloni v září.

Jsme volení funkcionáři, a to soukromí ztrácíme. Tak to vždycky je v té vysoké politice Jan Klán, poslanec KSČM

Do centrálního registru majetkových oznámení, který spadá pod ministerstvo spravedlnosti, může bezplatně nahlížet prostřednictvím internetu každý občan bez předchozí žádosti.

Proti zveřejňování majetku se však nyní bouří komunální politici, kteří už nechtějí kvůli „majetkovému striptýzu“ do svých funkcí znovu kandidovat. Jedná se především o neuvolněné starosty na malých obcích, kteří svoji práci mnohdy vykonávají ve volném čase jen za malou odměnu.

Pro ty by se mohla povinnost odkrývat majetek zmírnit. Novela, která s tím počítá, nyní leží ve Sněmovně. Neveřejné by mohly být všechny údaje o závazcích a movitých věcech. V případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, by nebyly veřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách.

Starosta, nebo poslanec? Žádný rozdíl



Poslankyně Levová však nevidí rozdíl v tom, jestli je někdo poslanec nebo hejtman nebo starosta. Zákon by měl podle ní platit pro všechny stejně. „Do budoucna by se to mělo upravit. Je jenom otázka času, kdy někdo někoho vykrade. Jak k tomu ten člověk přijde? Máme taky manžela nebo manželku, ti ve veřejné funkci nejsou. Máme s manželem společné jmění manželů, tak jsem musela zveřejnit i jeho majetek,“ zlobí se poslankyně.

Levové oponoval někdejší poslanec Jan Klán z KSČM. „Aby se ta povinnost nevztahovala na poslance? Jsme volení funkcionáři, a to soukromí ztrácíme. Tak to vždycky je v té vysoké politice,“ vzkázal Levové. „Navíc řešíme neuvolněné funkcionáře, kteří jsou na obcích a městech,“ zdůraznil.