mif, Novinky

„Předpokládáme, že období od 19. března do 15. dubna 2018 bude jako celek teplotně podprůměrné,“ uvedli meteorologové.

Podle nich se po přechodném oteplení vrátilo do Česka zimní počasí. „A to se bude jen velmi pomalu měnit do jarního. Očekáváme, že průměrná teplota v nejbližších dvou týdnech zůstane pod hranicí normálních hodnot,“ stojí ve výhledu.

„Až v první polovině dubna by se teploty měly dostat do hodnot běžných pro danou roční dobu,“ zdůraznili meteorologové.

Počasí bude spíše zimního charakteru i podle krátkodobé předpovědi na příští týden. Rtuť v teploměrech se přes den podle ní bude v první polovině týdne pohybovat spíše pod nulou, v noci bude klesat dokonce až k -10 °C. V druhé polovině týdne se denní teploty budou pohybovat mezi 3 až 7 °C, v noci ale bude stále mrznout.

Pršet příliš nebude



„I z hlediska celkového množství srážek lze předpokládat, že období od 19.3. do 15.4. bude podprůměrné. Ze všech čtyř předpovědních týdnů očekáváme první (od 19.3.) a třetí (od 2.4.) předpovědní týden na srážky velmi chudý, ostatní dva týdny se budou z hlediska celkového srážkového úhrnu pravděpodobně pohybovat kolem hranice podprůměrných a průměrných hodnot,“ uzavřeli meteorologové.

Průměrná teplota na území České republiky od 19. března do 15. dubna v letech 1981 až 2010 byla 6 °C, průměrný úhrn srážek dosáhl 41 milimetrů. Průměrné hodnoty platí pro celou ČR do nadmořské výšky 600 metrů.