Jan Martinek, Právo

Němcová bývalé vedení ministerstva obvinila, že před předáváním resortu nechalo zničit spoustu uzavřených smluv, především v oblasti IT zakázek. Řekla to na schůzi Poslanecké sněmovny minulý týden, kde obhajovala vládní čistky.

„Když jsem se pídila po smlouvách, bylo mi vysvětleno, že proběhla drobná skartace 13. a 14. prosince. Ale pouze na našem druhém patře, kde mám kancelář a kabinet, bylo odvezeno 110 pytlů, plný náklaďák,“ řekla Němcová na plénu.

Bylo odvezeno 110 pytlů, plný náklaďák Jaroslava Němcová

Marksová to označila za lež, žádné dokumenty podle ní skartovány nebyly. „Je to naprostá lež a účelový blábol paní Němcové. Veškeré IT služby mají odpovídající smlouvy, což bezprostředně po našem příchodu nebylo,“ řekla Právu. „Probíhala jen běžná likvidace odpadu papíru, například vytištěné podklady na poradu vedení nebo vlády,“ uvedla.

Ke slovům své nástupkyně připravuje Marksová větší vyjádření. „Těch lží a polopravd tam bylo víc. Ať řekne konkrétně, jaké dokumenty chybějí,“ řekla Právu bývalá ministryně.

Stejně mluvil i bývalý náměstek pro IT Robert Baxa, kterého současná ministryně odvolala v rámci tzv. optimalizace.

„Považuji to za totální nesmysl. Probíhala běžná likvidace dokumentů, určitě se neničily žádné smlouvy. Je to další z mnoha nesmyslů, které paní ministryně o bývalém vedení šíří,“ řekl Právu Baxa.

Ten na ministerstvu skončil k prvnímu lednu, stejně jako další tři náměstci. Jeho sekce byla zrušena a agenda se převedla na novou sekci, kterou převzal Oleg Blaško, náměstek pro koordinaci v oblasti IT a vnitřního chodu úřadu. Ten na MPSV působil už za ministra Františka Koníčka v úřednické vládě Jiřího Rusnoka, jeho návrat na ministerstvo kritizovali Piráti.

„Generální úklid“

Právě Blaško verzi Němcové potvrdil. Právu řekl, že v porovnání s běžnou skartací musel v ministerských kancelářích proběhnout skutečně generální úklid. „Při předávání ministerstva je obvyklé, že nové vedení dostane v rámci předání úřadu souhrnnou dokumentaci včetně tzv. zprávy o činnosti jednotlivých sekcí, aby mělo na co navázat. Současné vedení ministerstva neobdrželo prakticky vůbec nic,” uvedl.

„Později jsme se od dodavatelů dozvěděli, že namísto řádného předání byla pravděpodobně většina dokumentů během prosince skartována. Organizace musela zajistit odvoz nákladním autem, celkem se mělo jednat asi o sto patnáct pytlů,” řekl Právu Blaško.

Na ministerstvu nejsou k dispozici originály některých smluvních dokumentů, které by navíc měly být ze zákona uveřejněné. Oleg Blaško

„Protože neexistuje řádný skartovací protokol, nelze s jistotou říci, co přesně bylo zničeno, může to vyplynout až za určitý čas. Problém se pochopitelně může týkat i některých smluv, spojených s IT zakázkami, které byly v posledních letech v centru pozornosti kvůli nesrovnalostem. Na ministerstvu nejsou k dispozici originály některých smluvních dokumentů, které by navíc měly být ze zákona uveřejněné. Kontaktujeme v současné době i dodavatele, aby nám poskytli kopie potřebných dokumentů,“ uvedl Blaško s tím, že úřad zvažuje trestněprávní kroky. Šéfka úřadu Němcová zadala forenzní audit.

Ministerstvo teď podle Blaška čeká na verdikt Nejvyššího kontrolního úřadu, který by měl být zveřejněn na přelomu dubna a května.

Úřad ministerstvo prověřoval, resort podal rozklad. „Jsme jediná instituce, která dostala dvojnásobný čas na odpověď, což asi o něčem svědčí,“ uvedl Blaško.