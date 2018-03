Renáta Bohuslavová, Novinky

Doprava v pondělí v Husitské ulici, poté, co došlo k jejímu uzavření, zkolabovala. Autobusy i tramvaje v Seifertově ulici kvůli tomu nabíraly zpoždění a řidiči aut stáli v kolonách i více než hodinu. Jak budete situaci řešit?

Mluvila jsem s panem Dolínkem (Petr Dolínek, ČSSD náměstek pro dopravu – pozn. red.) i TSK (Technická správa komunikací – pozn. red.). Zjišťuje informace z TSK a z dopravního podniku. Já mám schůzky s policií a primárně budeme řešit, kde bude ráno stát policie. Jde nám hlavně o to, aby hromadná doprava byla funkční.

Místostarostka Prahy 3 Lucie Vítkovská (ODS)

Znamená to, že se Praha na takovouto uzavírku špatně připravila?



Když je taková velká akce, tak první den bývá kolaps, to bývá běžné, protože nevíte, co se stane. Když jsem byla na koordinacích, tak z hlavního města byl jasný povel. Udělejte vše pro to, aby to nebyla druhá Zenklova ulice, a je to ještě horší. Ale je to první den a zítra to možná bude lepší, ale říkat, že je to standardní, to určitě ne.

Adriana Krnáčová

Co budete dělat pro to, aby se situace zlepšila? Nebo to takto bude vypadat až do podzimu, kdy má oprava skončit?



To určitě ne. Tam je několik etap a my budeme chtít, aby se ta hotová část zprůjezdnila. Třeba křižovatka u divadla Ponec.

Kdo o opravě a uzavření Husitské a plánování objízdných tras rozhoduje?



Celá ta akce a většina komunikací je hl. města Prahy ve správě TSK. My jediné, co můžeme, tak změnit po dohodě s policií dopravní značení.

Auta i MHD stojí v Seifertově ulici v Praze na Žižkově

Tady je problém, že tu komunikaci nemáme jak nahradit. Vzhledem k tomu, že Praha nemá okruhy, nestavějí se další komunikace, tak nemáme možnost tu kapacitu odklonit. Jestliže máte ve špičce plnou kapacitu jak na Husitské, tak na Koněvově, tak na Seifertově, tak je logické, že Seifertova ulice zkolabuje, když Husitskou uzavřeme.

Takže to jde na zodpovědnost paní primátorky Adriany Krnáčové (ANO) a náměstka pro dopravu Petra Dolínka?



O tom, že se to bude opravovat, rozhodla Rada hl. města Prahy. Pod pana Dolínka spadá TSK, které vysoutěžilo zhotovitele, který připravil návrh a nám byl ten návrh předložen. Je pravda, že my jsme možná byli ti první, kteří křičeli, potřebujeme to opravit, ale to, jestli se to opraví nebo neopraví, o tom rozhoduje hlavní město, protože to je jeho komunikace.

Jak v této souvislosti vnímáte vyjádření paní primátorky Adriany Krnáčové v rozhovoru pro Novinky, že Praha nemá velký problém s dopravou. [celá zpráva]

Tak asi nejezdí po Praze sama, evidentně nejezdí po městě a nepohybuje se v centru a sedí v kanceláři. Já jsem to sledovala od šesti od rána, dvakrát jsem se tou oblastí prošla, abych sama věděla, kde a jak se to pohybuje, a to, že doprava je problém.

