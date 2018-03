„V našem programovém prohlášení je otevřít o tom diskuzi. Myslím si, že je to možné zavést za čtyři roky,“ uvedl Vojtěch. Dodal, že bez základní shody napříč politickým spektrem to ale možné nebude. „Je to zásadní změna, o níž bychom se měli bavit,“ uvedl Vojtěch.

O zdravotnických nadstandardech a možnosti připojištění se mluví již léta. Jde o to, že podle Ústavy má každý občan nárok na nejlepší dostupnou péči, jenže to je reálně limitováno tím, kolik se vybere na zdravotním pojištění.

Podle slov předního českého chirurga Pavla Pafka v nedělních Otázkách nelze očekávat, že premiér bude mít stejnou péči jako důchodce ze Žižkova. „To si může myslet jen hloupý člověk. Vím, že to mnozí nebudou chtít přijmout, ale tak to je,“ uvedl Pafko.

V diskuzích o nadstandardech jde hlavně o následnou péči a o použité materiály, třeba v kloubních náhradách, nikoliv o vyloženě akutní medicínu. „Péče z hlediska účinnosti a vhodnosti musí být stejná, jinak by to bylo protiústavní. Je to otázka spíše komfortu,“ reagoval Vojtěch.

Zaplaťte dar nadaci a máte to

Pacienti a zdravotnická zařízení dnes často absenci definice a financování nadstandardu z připojištění nahrazují tak, že lidé nemocnici pošlou sponzorský dar nebo ho zaplatí přes nadaci a ta ho přepošle zdravotnickému zařízení. Řeší se tak často nejen oční čočky, ale rehabilitační péče, v níž je značný nedostatek kapacit.

Lidé potřebují po nemocích a nehodách rehabilitovat co nejdříve, ale čekací lhůty jdou do měsíců. Vojtěch připustil, že přes sponzorské dary si k lepší péči pomáhají tisíce lidí.

„Komerční připojištění mají všechny západní země. Nevidím důvod, proč by nemělo být. Je třeba to připravit,“ konstatoval Pafko.

Vojtěch zároveň potvrdil, že chystá systematické kontroly všech ministerstvem řízených nemocnic. Letos by mělo být prověřeno pět nemocnic.