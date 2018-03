Budete znovu kandidovat na pražskou primátorku v komunálních volbách na podzim 2018?

U nás se zatím ještě nezačaly dělat ani ty primárky, takže si momentálně myslím, že ta otázka je předčasná. Osobně bych ráda kandidovala a pokračovala v práci, ale samozřejmě potřebuji podporu krajského výboru a celého kraje a doufám, že ji dostanu.

Jak je to s podporou vedení hnutí ANO? Doposud jsem neslyšela žádné úplně pozitivní vyjádření Andreje Babiše. Měli jste spolu nějakou debatu?

On mě odkazuje na krajské vedení, takže jestli dostanu podporu, tak je to na nich.

Byla byste na kandidátce, i kdyby lídrem byl zvolen někdo jiný?

To se ještě musíme domluvit s krajem. Nevidím takový smysl. Já bych chtěla obhajovat svoji funkci primátorky.

Před volbami do Poslanecké sněmovny jsem se bavila s panem náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD), který je aktuálně poslancem, a jedna z věcí, které mi řekl, proč se chce stát poslancem, je to, aby mohl lépe akcentovat problémy dopravy, které v Praze jsou. Je to aktuálně asi jedno z největších pražských úskalí. Nevnímáte to tak?

Myslím si, že od té doby, co bydlím v Praze, což je pětadvacet let, tak na tuto otázku byste dostala vždycky stejnou odpověď.

Že je doprava problém? Nemá to nějaký vývoj za pětadvacet let, co jste tady?

Já si myslím, že Praha až tak strašně velký problém nemá, protože je hodnocena jako jedno z nejlepších měst v Evropě.

Co se týče dopravy?

Obecně. Myslím, že co se týče dopravy, tak každý cizinec, který tady bydlí, nebo velvyslanec, se kterými se potkávám, tak jsou šťastni, že tady mají dopravu, jakou mají. Myslím, že Pražané jsou trochu zpovykaní s dopravou, protože když jsem v zahraničí a čekám deset minut v zácpě, tak v Praze už by bylo povstání a skandál. Ale neříkám, že je to všechno ideální. Devadesát pět procent všech stavebních úprav v dopravě, resp. na ulicích, je plánováno bez ohledu na to, že máme volební rok, a nebo nemáme volební rok.

Praha by ale neměla jen opravovat komunikace, ale měla by vytvářet nové.

Vytvářet nové samozřejmě.

A v tom je problém.

Znovu se vracím ke stavebnímu zákonu. Když nebudeme mít povolovací proces, který urychlí celé konání, tak prostě můžeme cokoliv dělat za tři a půl roku, ale prostě nic nepostavíme.

Prosazuju samozřejmě pokračování podtunelování celého okruhu Adriana Krnáčová

Takže problém dostavby třeba Pražského okruhu.

Určitě, a to je jedna z nejkomplikovanějších staveb, které tady byly.

Ale tři a půl roku jste ji pravidelně na zastupitelstvu řešili. Kam se to posunulo?

Dělá se projektová dokumentace na pokračování stavby tunelu a současně se dělá i duál (dvě souběžné trasy), v podstatě nějaká analýza duálu. To považuju za naprosto nešťastné, protože si myslím, že musí být nad slunce jasné, že je lepší a efektivnější, ačkoliv dražší, posunout dopravu pod zem a nechat městské části se rozvíjet a netahat dopravu po povrchu.

Za tři a půl roku jste udělali několik analýz na to, kudy by to mělo jít? Jaké je východisko? Co budete vy jako primátorka v dalších čtyřech letech, pokud jí budete, prosazovat?

Já prosazuju samozřejmě pokračování podtunelování celého okruhu. Schválili jsme v zastupitelstvu přípravu projektové dokumentace. A to trvá. Projektová dokumentace na tuto stavbu trvá několik let. Předtím nemůžete nic, pak můžete soutěžit zhotovitele a tam jsme v zákonu o veřejných zakázkách. Tak si představte, že vybereme zhotovitele a ostatní se odvolají k Úřadu pro ochranu hospodářské spolupráce (soutěže), tak to je další rok a myslíte, že já s tím něco udělám?

Zní to bezradně na to, že jste primátorka.

Ne, je to realita, se kterou se musí člověk konfrontovat a i s tím do toho jít. Ano, je to těžké, máte k tomu ještě koalici, máte tady zákony, které vás omezují a máte tady v podstatě lidi, kteří si neustále stěžují, ale budiž, je to jejich právo, ale přesto všechno se nesmíte vzdávat.

Praha je bitá tím, že nemá dostatečné zastoupení v parlamentu nebo na vládě, a to je velká chyba Primátorka Adriana Krnáčová

Pokud budete primátorkou za další čtyři roky, tak už je to osm let a na konci vašeho druhého mandátu by už mohl být vidět nějaký výsledek, ne?

Já bych byla ráda, kdybychom například přesvědčili naši vládu, aby urychleně začala stavět ten okruh, protože velice často jsme spojováni s tím, že jsme zodpovědní za vnější okruh kolem města, ale bohužel pravda je úplně jiná.

Pražský náměstek pro dopravu a poslanec za ČSSD Petr Dolínek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Co pro to pan Dolínek z poslanecké lavice dělá, když řekl, že to bude jedna z jeho priorit? Jste v kontaktu?

Jsme v kontaktu celkem častém, zejména na komisi k 511 (silniční okruh kolem Prahy - pozn. red.), která pevně věřím, že dodrží harmonogram a že začátkem roku 2020 nebo koncem roku 2019 by mělo být platné stavební povolení a mohlo by se začít stavět. Ale velkou chybou bylo, že to vypadlo z prioritních staveb vlády. Praha je bitá neustále tím, že nemá dostatečné zastoupení právě v parlamentu nebo na vládě, a to je velká chyba.

Kolikrát jste se za posledních tři a půl roku s ministrem dopravy Danem Ťokem (ANO) sešla?

Já nevím, asi patnáctkrát.

Kvůli Uberu a taxikářům?

Kvůli tomu spíš s jeho náměstky, kteří to mají v kompetenci.

Proč jste jako Praha třeba i v souvislosti s Brnem, kde je také primátor za ANO Petr Vokřál a kde také situaci kolem Uberu řeší, nevytvořili nějaký návrh nové legislativy?

Brněnský primátor Petr Vokřál

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Protože jsme pracovali na stávající novele 111 (zákon o silniční dopravě - pozn. red.), což pro nás bylo efektivnější než budovat nový zákon. Povedlo se nám prosadit, aby bylo možné při porušení zákona okamžitě vzít licenci.

Co se tedy bude dít teď, krom toho, že premiér v demisi Andrej Babiš dojednal jakési memorandum, že firma bude podnikat v Česku? [celá zpráva]

Důležité pro nás je prosadit do zákona povinnost zprostředkovatele tak, jak jsme to tam měli. Tím by se problém vyřešil, protože zprostředkovatelé by si museli zažádat o licenci. To se samozřejmě zase teď nelíbí některým zprostředkovatelům taxislužeb, protože by měli nějakou povinnost ručit za kvalitu svých zaměstnanců. Já už tomu vůbec nerozumím.

Je opravdu na místě přizpůsobovat ten zákon tomu, jak fungují taxikáři? Nemělo by se vytvořit něco, aby tyto platformy zůstaly výhodnější? Jaké povinnosti by měli mít?

Myslím, že by se mělo zrovnoprávnit jedno s druhým. Pro mě jsou spíš důležitější povinnosti, které mají ochránit spotřebitele, než například že budou jezdit na elektronickou aplikaci nebo zda budou znát místopis. Každopádně jsem ráda, že pochopili všichni podstatu jádra pudla a rozešli jsme se s tím, že je potřeba na tom pracovat a my s Uberem se pobavíme, jakým způsobem by oni mohli dodržovat stávající zákony České republiky.