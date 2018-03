Zeman Bakalu obvinil z rozsáhlé hospodářské kriminality v OKD, označil ho za velkou skvrnu. Dokud podle Zemana kauza nebude vyřešena, nelze tvrdit, že v České republice je ekonomická kriminalita minulostí.

Prezident se poté, jak bývá v jeho projevech zvykem, opřel do médií. Konkrétně kritizoval média vydavatelství Economia, které vlastní právě Bakala. Obul se i do České televize a následně do TOP 09.

Záznam: Inaugurace prezidenta Miloše Zemana

Ihned poté se zvedla Miroslava Němcová (ODS) a odešla ze sálu. Později vysvětlila, že tak učinila proto, že Zeman jedná v přímém rozporu se svým slibem, že chce spojovat společnost. „Rozděluje ji,” uvedla.

Stejně jako Němcová učinili následně i poslanci TOP 09 v čele s Miroslavem Kalouskem. Sál opustil i čestný předseda Karel Schwarzenberg, šéf strany Jiří Pospíšil či poslanci Dominik Feri a Markéta Adamová.

Chvíli nato se zvedl také někdejší lidovecký ministr zemědělství Marian Jurečka, sál však opustila i celá řada dalších hostů slavnostního aktu.

V sále rovněž zazněla Modlitba pro Martu, píseň hrála asi deset sekund.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil (vlevo) a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg opouštějí Vladislavský sál Pražského hradu při projevu prezidenta Miloše Zemana.

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Miroslava Němcová odchází z inaugurace prezidenta Miloše Zemana.

FOTO: Právo

Politici posléze svůj protestní odchod hájili slovy o tom, že prezident útočí na svobodu slova.

„Útok na nás v inauguračním projevu je nevhodný. Útok na nezávislá média je ovšem vyloženě neslušný. Proto jsme odešli,” napsal na Twitter například poslanec Feri a následně své vysvětlení doplnil s odkazem na prezidenta Václava Havla fotografii čestného předsedy Karla Schwarzenberga s titulkem „Odcházíme”.

Odcházíme. Tenhle prezident jiný nebude. pic.twitter.com/JgAb4t2RRr— Dominik Feri (@DominikFeri) 8. března 2018

Zemanův projev trval asi půl hodiny, krom útoku na média v něm uvedl, že chce podporovat aktivní občanství včetně přímé demokracie. Na závěr projevu slíbil, že se hodlá dožít 90 let a nejméně třikrát se zúčastnit inaugurace svých nástupců.