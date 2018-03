Inauguraci bude přihlížet sedm set hostů včetně poslanců a senátorů. Občané mohou slavnostní akt sledovat na velkoplošných LED obrazovkách na třetím hradním nádvoří, které pro ně bude celé vyhrazené.

„Pan prezident chtěl tentokrát inauguraci méně formální a víc pro občany. Proto jsme pro ně vyhradili třetí nádvoří, kde dostanou čaj a speciální lánské koláčky, které upeče paní Ivana Zemanová s kuchaři,“ řekl šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš.

„Budeme mít originální stůl T. G. Masaryka včetně křesla, který přineseme z dnešní Masarykovy knihovny. Originální provedení ústavní listiny z roku 1920 přinesou vojáci v dobových legionářských uniformách,“ dodal Kruliš ve Frekvenci 1.

Společná schůze Sněmovny a Senátu



Inaugurace je koncipována jako společná schůze obou komor parlamentu, kterou bude řídit předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). „Jsou pozváni diplomaté, církevní hodnostáři, zástupci akademické obce, hejtmani, primátoři a významné osobnosti veřejného života. Celkem to bude přibližně sedm set hostů,“ řekl Kruliš.

Mezi pozvanými je bývalý prezident Václav Klaus s manželkou Lívií, stejně tak vdova po Václavu Havlovi Dagmar.

Prezident přijede na Hrad limuzínou deset minut před započetím akce a půjde do předsálí Vladislavského sálu. Slavnostní ceremoniál bude zahájen příchodem historických bojových praporů, prezidentské standarty a státní vlajky, přineseny také budou výtisky současné Ústavy a čs. Ústavy z roku 1920. Za zvuků fanfáry Valentina Haussmanna přijde do sálu Zeman se svou manželkou a dcerou a posadí se do první řady.

Předseda Sněmovny poté zahájí schůzi poslanců a senátorů a oznámí, že jediným jejím bodem je složení slibu nově zvoleného prezidenta. Zeman pak musí položit ruku na Ústavu, říct prezidentský slib a stvrdit jej podáním ruky předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (ČSSD). Dříve, když hlavu státu volil parlament, skládal prezident slib do rukou předsedy Sněmovny.

Poté slib u Masarykova stolu podepíše a zazní státní hymna, během které dělostřelci vypálí 21 čestných salv. „Oficiální část v tuto chvíli končí, pak následuje proslov prezidenta,“ řekl hradní protokolář.

Přehlídka nebude

Zeman poté s manželkou přejde přes třetí nádvoří do Zlaté brány katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Cestou se pozdraví s diváky a návštěvníky Hradu. V katedrále se prezident s chotí pokloní ostatkům sv. Václava a položí na oltář k lebce knížete květinu. Posledním bodem Zemanova programu bude setkání s hosty na číši vína ve Španělském sále.

Zeman začíná druhý prezidentský mandát, za pět let už kandidovat znovu nemůže.

V roce 2013, když Zeman přebíral úřad, přednesl slib zpaměti. Ve svém patnáctiminutovém projevu pranýřoval neonacistickou scénu, zkritizoval obecně česká média a slíbil, že jeho úřad bude neutrální půdou a že bude spolupracovat se všemi politickými stranami. Následovala vojenská přehlídka, která letos nebude.

První prezidentská inaugurace se odehrála 21. prosince 1918 v pražském Rudolfinu. Slib tehdy přečetl předseda Národního shromáždění František Tomášek a T. G. Masaryk, jenž byl zvolen 14. listopadu v nepřítomnosti a na inauguraci se vrátil ze zahraničí, pouze řekl: „Slibuji.“ Do Vladislavského sálu Hradu se ceremoniál přenesl až v roce 1934, při započetí čtvrtého Masarykova funkčního období. Od té doby se inaugurace vždy konala ve Vladislavském sále, s výjimkou listopadu 1938, kdy prezident Emil Hácha skládal slib opět v Rudolfinu.

Václav Havel jako první porevoluční prezident složil slib 29. prosince 1989 za tónů Smetanovy Libuše. Když se nový prezident prošel před nastoupenou hradní stráží, fotografům neušlo, že má nápadně krátké kalhoty. Havel později vysvětlil, že neměl krátké nohavice, ale povytažené.

Když byl Havel v roce 1993 inaugurován jako první prezident samostatné ČR, ceremoniálu přihlíželo mnoho zahraničních hostů.