„Pan ředitel s panem prezidentem prodiskutoval aktuální energetická témata a to nejen tuzemská, ale i evropská, která mají podstatný dopad na fungování energetiky v ČR,” řekl po středeční schůzce mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. K účasti Beneše v Zemanově štábu už dříve uvedl, že ji nelze považovat za politicky angažované jednání.

Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února s tamní společností Inercom. Dohoda mezi firmami vyvolala v Bulharsku pochybnosti, zda tak malý podnik, jako je Inercom, je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu.

V Praze v úterý odpoledne začala jednání ČEZ s Inercomem, která se prodeje bulharských aktiv tuzemské firmy týkají. Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy Kč), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard Kč), uvedla agentura Reuters. Bulharský ekonomický týdeník Kapital v únoru napsal, že celková cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč).

Politická krize v Bulharsku

„Na zaplacení a dotažení transakce má Inercom devět měsíců. Kupující zaplatí a my převedeme akcie. Pokud nezaplatí, zůstáváme akcionářem a do hry může vstoupit druhý v pořadí v tendru, firma India Power, která nabídla mírně nižší částku,” uvedl ve středu Kříž.

Aféra ohrozila bulharskou vládu a přiměla premiéra Bojka Borisova, aby se setkal s majitelkou firmy Ginkou Varbakovovou a hovořil s ní o postoupení státu kontrolního balíku akcií v provozech, jichž se ČEZ v Bulharsku zbavuje. Varbakovová po schůzce s Borisovem uvedla, že je ochotná k účasti státu svolit, ale podotkla, že s tím musí souhlasit ČEZ. ČEZ si ale do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Podle zdrojů ČTK se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede.

V Sofii se ve středu podle bulharských médií sešly před úřadem vlády stovky lidí, aby kvůli prodeji požadovaly demisi tamní vlády. Protest již v úterý podpořila opoziční Bulharská socialistická strana (BSP) a zúčastnilo se jej několik jejích poslanců. Není to poprvé, co je ČEZ zapleten do kauzy, kvůli níž se v Bulharsku demonstruje. Na začátku roku 2013 zasáhly zemi masivní protesty kvůli vysokým cenám elektřiny a jedním z hlavních terčů hněvu byla tehdy také místní součást skupiny ČEZ.