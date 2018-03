„Byla to premiéra jak pro mě, tak i pro řidiče. Porod v sanitce bez lékaře jsme ještě nezažili,“ přiznal Právu třicetiletý záchranář Adam Vitásek. „Stresové vypětí bylo velké, ale jsme na to vyškolení, abychom to zvládli a dopadlo to dobře,“ popsal záchranář.

Pomohlo i to, že malý Štěpán, který se dral na svět, je už druhým dítětem maminky. „Dobře spolupracovala, byla šikovná,“ pochválil ji záchranář. „Chlapeček se hned rozplakal, takže jsme si všichni oddychli. S maminkou jsme na sebe koukali s velkou úlevou a pogratulovali jsme si, že jsme to oba dva zvládli. Bylo to hezký,“ směje se nad ranním zážitkem Vitásek.

Na porod jsou vyškoleni



Podle něj by všichni záchranáři potvrdili, že samotný porod není nic hrozného. „Ale musí se počítat s tím, že mohou nastat další komplikace, což je v sanitě v terénu hůře řešitelné než v porodnici, kde jsou na to připravení a mají veškeré vybavení. Teď ale proběhlo všechno hladce,“ potvrdil Vitásek.

Miminko se záchranářem pár minut po porodu. Na svět přišel nový život při překotném porodu v naší sanitě při převozu do porodnice. Moc gratulujeme a přejeme do života jen to nejlepší!

Netradičnímu narození nahrála i neutěšená situace ve zdravotnictví Frýdlantském výběžku. Nemocnice ve Frýdlantu porodnici už několik let nemá, a tak všechny nastávající matky musí řešit transport do vzdáleného Liberce.

Ač nejsou porodníky, jsou ale záchranáři na překotné porody speciálně školení. „Je to i součást přijímacích kritérií, abychom vůbec mohli do výjezdu. Už ve škole jsme to museli trénovat a chodili jsme i na praxe na porodní sály,“ dodal Adam Vitásek, sám otec malé dcerky, u jejíhož porodu byl v roli tatínka přítomný.