Prezident, jehož po lednovém opětovném zvolení do čela státu ve čtvrtek čeká inaugurace, si u Masarykova hrobu vyslechl vojenskou večerku, kterou zatroubil člen Hradní stráže.

Pietní akt trval asi pět minut. Poté prezidentský pár s doprovodem nasedl opět do aut a odjel.

Pan prezident se svojí paní na hřbitově v Lánech u příležitosti 168. výročí narození uctili památku prvního čs. prezidenta T. G. Masaryka. pic.twitter.com/HIFrupVVki — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 7. března 2018

Na hřbitov přišlo také několik členů České obce sokolské a další lidé. Podle sokolky Anny Holanové, která k Masarykovu hrobu u příležitosti jeho výročí chodí pravidelně, jich bylo méně než v dřívějších letech. Návštěva prezidenta ji překvapila. S jeho znovuzvolením osobně není spokojená.

„Respektuji, že byl zvolen, ale myslím, že jiný kandidát by byl vhodnější,” řekla.

Tomáš Garrigue Masaryk, v letech 1918 až 1935 první prezident Československa, začal do Lán jako hlava státu jezdit od roku 1920. Tamní zámek byl vybrán jako letní sídlo prezidenta Československé republiky už v roce 1919. Masaryk zemřel na lánském zámku 14. září 1937 ve věku 87 let. Bylo to skoro dva roky poté, co na prezidentský úřad ze zdravotních důvodů abdikoval. V Lánech je pohřben, stejně jako jeho manželka Charlotta, syn Jan a dcera Alice.

V lánském zámku bydlel v období druhé světové války i prezident Emil Hácha. Poté byl zámek využíván sporadicky, o jeho oživení se postaral až první polistopadový prezident Václav Havel. Zámek pravidelně navštěvoval i jeho nástupce Václav Klaus, stejně jako dosud Zeman.