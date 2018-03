O Ondráčkovi by Sněmovna mohla rozhodnout ještě dnes

Sněmovna by mohla hlasovat o odvolání komunisty Zdeňka Ondráčka z čela komise pro kontrolu činnosti GIBS ještě během úterního dne. Jako první bod jednání to podle informací Novinek navrhne zařadit ODS. Lidovci dokonce chtějí protlačit, aby Ondráček nebyl ani řadovým členem komise. Je však otázkou, zda to některé poslanecké kluby nebudou vetovat.