„Slovensko objevilo mafii,“ psala zahraniční média. Nabízela se otázka, zda k podobnému „objevu“ nemůže dospět i Česko. Podle expertů je pravděpodobné, že ano. Bylo by prý naivní předpokládat, že Česká republika byla a stále je nedotčeným ostrůvkem v oceánu zemí bývalého východního bloku, kterými prorůstají vlivná a nebezpečná chapadla italských mafiánských organizací.

„Existuje důvodné podezření, že tomu tak není. ’Ndrangheta se o Česko intenzivně zajímá,“ řekl Právu jeden z nejrespektovanějších světových expertů na italskou mafii a zároveň univerzitní profesor žijící v Kanadě Antonio Nicaso (53). O italské mafii napsal desítky knih, v mnoha z nich se věnoval právě ’Ndranghetě, mafii z italského regionu Kalábrie, odkud sám pochází.

Svá tvrzení Nicaso opírá v první řadě o informace, že v minulosti Česká republika sloužila jako úkryt pro mnohé členy i bossy nejrůznějších italských mafiánských organizací.

„Česko je zemí, kam již ’Ndrangheta vkročila. Italský uprchlík, člen ’Ndranghety, byl nedávno zatčen v Praze. (Jednoho ze šéfů kalábrijské mafie Francesca Bonavitu zatkli čeští policisté v červenci 2016 v pražských Dejvicích. Údajně tu žil několik měsíců. – pozn. red.) Jestliže se tu ukryl, znamenalo by to, že má v Česku logistickou podporu, zavedenou, fungující a důvěryhodnou síť schopnou pomoci,“ vysvětlil Právu Nicaso.

To, že by se členové italské mafie v Česku snažili pouze schovávat, jak minulý týden Právu řekl bývalý šéf ÚOOZ Robert Šlachta, je podle Nicasa nadmíru nepravděpodobné. „Proč by si Bonavita vybral Prahu? Protože si ji vyhledal na Google Maps a přišla mu jako hezké místo k životu? To asi těžko. Šel do země, kde má základnu a kde má lidi. Ten výběr není náhodný,“ argumentoval Nicaso.

Slováci na demonstraci po vraždě novináře Jána Kuciaka

FOTO: Ivan Vilček, Právo

Že výběr úkrytu mafiánů není náhodný, potvrdil ve svém pátečním novinovém článku pro italský deník La Repubblica i italský novinář Roberto Saviano. Muž, jemuž se podařilo infiltrovat mezi mafiány z neapolské organizace Camorra, o jejíž hierarchii a praktikách napsal v roce 2008 knihu Gomora. V současnosti žije v utajení a pod neustálou policejní ochranou, protože ho mafie chce zabít.

„Tento seznam (italských mafiánů, kteří investují v zahraničí – pozn. red.) je velmi dlouhý a je propojený s možností úkrytu v zemích, kde se investuje: například Ugo De Lucia v Popradu (Slovensko), Pietro Licciardi v Praze,“ píše Saviano ve svém textu.

Ideální místo pro zločin

O Licciardim a jeho aktivitách v Česku se zmiňuje také ve své knize Gomora z roku 2008. Odporuje tak dalšímu Šlachtovu tvrzení o tom, že italská mafie v Česku nemá žádnou tradici.

„Po pádu berlínské zdi přesunul Pietro Licciardi své legální a ilegální investice do Prahy a do Brna. Česká republika se ocitla zcela v područí Secondigliánů (klan Camorry – pozn. red.), kteří i tady nastoupili z periferie, a to sice k ovládnutí trhů v Německu,“ popisuje v knize Saviano.

Mají obrovské množství peněz, které chtějí investovat všude možně, a Česko je jednou z těch zemí – je navíc bohaté Antonio Nicaso

I když byl v roce 1998 Licciardo v Praze zatčen, klan, který si ale podle autorova svědectví vybudoval tak silnou pozici v Česku, ještě v roce 2008 řídil z ilegality jeho bratr Vincenzo. Podle Nicasa je Česká republika, stejně tak jako Slovensko a i jiné země bývalého východního bloku, pro italskou mafii velice atraktivní. Obzvláštní zájem vůči Česku projevuje podle jeho informací především ’Ndrangheta.

Univerzitní profesor a expert na italskou mafii Antonio Nicaso

FOTO: Facebook Antonia Nicasa

„’Ndrangheta vždy využívá stejný systém: investuje peníze, zkorumpuje místní politiky a využije veřejného financování. Česko je zemí, která podporuje zahraniční investice. Cílem je dostat se k evropským fondům pro zemědělství a obnovitelné zdroje, které jsou k dispozici pro rozvoj venkovských oblastí,“ přiblížil strategii ’Ndranghety Nicaso.

Podle něj organizace potřebuje investovat, respektive vyprat špinavé peníze z prodeje kokainu, na jehož distribuci a obchod s ním má v Evropě dnes již téměř monopol.

„Mají obrovské množství peněz, které chtějí investovat všude možně, a Česko je jednou z těch zemí – je navíc bohaté. Ideální místo pro organizovaný zločin. Mám informace o mnoha klanech ’Ndranghety, které mají zájem o investice v Česku. Ten zájem trvá už minimálně pět let,“ upozornil Nicaso.

Jak Právo informovalo minulý týden, Antonino Vadala, jenž je podle Kuciakova článku napojený na ’Ndranghetu a na Slovensku čile obchoduje a investuje, vlastní od loňského listopadu podnik také v Česku. Jestli je společnost aktivní, však zatím nevíme.

Pieta za zavražděného novináře Jána Kuciaka

FOTO: Michal Smrcok, ČTK/AP

V samotné Kalábrii, odkud klany ’Ndranghety pocházejí, neinvestují kvůli velmi přísným zákonům skoro nic. „Cítí se bezpečněji, když investují mimo Itálii. V Itálii je velmi silná legislativa, která kriminalizuje tato společenství. Zároveň umožňuje zabavení a konfiskaci majetku v souvislosti se zločiny. V Evropě je tato legislativa mnohem víc laxní,“ vysvětlil Nicaso.

Podle něj je nicméně odhalení italské mafie v cizích státech velmi obtížné. Především kvůli faktu, že ke svým obchodům a investicím prý využívají hlavně bílé koně, lidi s čistým trestním rejstříkem a bez jakékoli kriminální minulosti, které postaví do čela svých firem.

Vražda? Zbytečná „popularita“

Strategie ’Ndranghety údajně spočívá v „neviditelnosti“, která jí zajišťuje úspěšné proplouvání zeměmi na pěti kontinentech. „’Ndrangheta nemá v úmyslu užívat násilí, má naopak ambice a také schopnost zachovávat si nenápadnost. Je to způsobem, jakým se snaží fungovat v Itálii i jinde ve světě. Téměř nikdy nezabíjejí důležité lidi,“ upozornil Nicaso s tím, že za posledních padesát let svojí historie zlikvidovala ’Ndrangheta „pouze“ šest významných lidí (lidí, jejichž smrt ve společnosti vzbudí mimořádný zájem – pozn. red.).

Proto Nicaso nevěří tomu, že by smrt Jána Kuciaka měla na svědomí právě ’Ndrangheta, která se podobným metodám více méně úspěšně vyhýbá. To, že vražda Kuciaka a jeho partnerky nevypadá na „typicky mafiánskou popravu“, potvrdil ve svém textu i Saviano.

„Vražda novináře znamená pro ’Ndranghetu zničit všechno. Nemyslím si, že by na sebe takto poutala pozornost celého světa. Mnohem pravděpodobnější je to, že ti, kteří Kuciaka zabili, byli zkorumpovaní Slováci, na jejichž machinace novinář přišel a kteří se vzápětí snažili přenést podezření na ’Ndranghetu,“ mínil Nicaso. ’Ndrangheta se prý lidi snaží spíše korumpovat, což se jí prý ve většině států Evropy daří.