V pondělí panuje velká oblačnost, převládá zataženo až oblačno, na Vysočině s mrznoucím mrholením, platí tam výstraha před ledovkou. Na horách ojediněle slabě sněží. Nejvyšší odpolední teploty stoupnou na 1 až 5 stupňů. „Na severovýchodě pořád platí smogová situace, ale rozptylové podmínky jsou špatné i jinde, například v Praze prachové částice převyšují limity,“ upozornila Honsová.

„V úterý nás bude ovlivňovat tlaková níže, oblačnosti i srážek bude nejvíce z celého pracovního týdne,“ řekla Honsová. Už v noci na úterý by se podle ní mělo objevovat sněžení, ojediněle mrznoucí mrholení nebo mrznoucí mlhy. Ranní minima klesnou na 0 až -4 stupně, což je ve srovnání s minulými dny téměř „hic“. Maxima přes den vystoupí na 1 až 5 stupňů. „Během dne bude zataženo, postupně na většině území se sněžením. V Čechách by mělo spadnout od 1 do 5 cm sněhu. Na Moravě a ve Slezsku až kolem 8 cm,“ uvedla meteoroložka.

Ve středu by mělo být zataženo. Srážky se budou vyskytovat zpočátku dne místy (tedy do 60 procent), postupně už jen ojediněle (do 30 procent). Sněžit bude až od nadmořské výšky osmi set metrů a výš. Po ránu teploty klesnou opět na 0 až -4 stupně, takže se může vytvářet náledí. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 5 až 9 stupňů.

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, srážky se objeví jen ojediněle. Ranní nejnižší teploty se opět budou držet mezi 0 až -4, nejvyšší odpolední vyskočí na 6 až 10.

V pátek bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou sněhové jen v nejvyšších horských polohách. Ranní minima klesnou na 2 až -2 stupně. Denní maxima dosáhnou 8 až 12 stupňů.

O víkendu bude sice převládat oblačno s přeháňkami, ale teploty se budou držet vysoko, ranní minima v sobotu mezi 4 až 0, v neděli 6 až 2 stupni. Nejvyšší odpolední teploty pak po oba dva víkendové dny vyletí mezi 10 až 14 stupňů.