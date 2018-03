Uvedla, že ze sedmdesáti úmrtí 54 bylo ve věku 60 let a další ve věkové skupině 25 až 59 let. „Bohužel máme i úmrtí ve věku do 24 let,“ uvedla MUDr. Havlíčková.

Počet zemřelých je přesto zatím menší, než byl loni touto dobou ve chřipkové epidemii. To jich bylo 114 z 333 klinicky závažných případů. Letos je to zatím 70 úmrtí z 264 klinicky závažných případů.

„Nevím, jak dlouho ještě na vrcholu epidemie budeme, ale zdá se, že letošní epidemie ještě zdaleka nekončí a bude trvat ještě několik týdnů, i když už pravděpodobně s menším počtem nemocných,“ uvedla Havlíčková.

„Cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s převažujícím podílem chřipky typu B,“ sdělila Právu v pátek hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

V tomto týdnu je vzestup evidován především ve skupině dospělých nad 25 let věku, nejvyšší poté (o 9 %) ve skupině nad 60 let věku. Nemocnost kolísá a nejvyšší je stále hlášena z krajů Libereckého, Moravskoslezského, Plzeňského, Pardubického a Jihomoravského. Ve všech těchto krajích nemocnost stále přesahuje 2000 nemocných na 100 000 obyvatel.

„I nadále platí doporučení pokud možno se vyhýbat větším uskupením lidí a ve zvýšené míře dbát na dodržování základních hygienických pravidel, tedy kýchat do kapesníku a pravidelně si mýt ruce i po cestě hromadnou dopravou. Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál - je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu dále šířit,” upozorňuje Gottvaldová.

Podle ní situace v Evropě odpovídá předpokladům pro tuto roční dobu. Celá západní Evropa je stále ještě ve fázi plošné epidemie. „Nemocnost klesá mírně, v některých státech kolísá či spíše stagnuje stejně jako v ČR. U našich sousedů v Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku je doposud plošná epidemie. I tam cirkulují oba typy virů, tj. jak chřipky typu A, tak i chřipky typu B, a to s vyšším podílem chřipky typu B,“ uzavřela Gottvaldová.