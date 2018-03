„Aktuální koalice vede město od desíti k pěti. To je něco, co bych chtěl určitě zlepšit, a myslím si, že k tomu mám předpoklady a know-how,” řekl Novinkám již dříve Zdeněk Hřib. Ten je zároveň i novým členem Správní rady VZP.

V Praze je podle něj nutné urgentně řešit problémy s drahým bydlením, vzděláním, obsazováním městských firem a především s dopravou.

„Tam spadá parkování nebo padající lávky, zavřené mosty, ale i dlouhodobě neřešené věci jako páteřní síť cyklostezek, prodloužení tramvajových linek nebo metro D,” představil své priority Hřib.

O pozici lídra se mohli ucházet členové strany i registrovaní příznivci. Piráti o lídrovi hlasovali na internetovém fóru. V prvním kole se ověřovala přijatelnost kandidátů, kdy každý hlasující mohl dát hlas jakémukoli počtu kandidátů. Ti, kteří získali podporu nadpoloviční většiny, postoupili do druhého kola, ve kterém měl každý člen pouze jeden hlas.

Do komunálních voleb před čtyřmi lety vedl pražské Piráty Jakub Michálek, kterého loňské podzimní volby vynesly do Sněmovny. V roce 2014 Piráty ve volbách do pražského zastupitelstva podpořilo 5,31 procenta voličů. Piráti získali čtyři zastupitelské mandáty.

V loňských volbách do Poslanecké sněmovny Piráti v hlavním městě získali 17,6 procenta hlasů a skončili druzí za hnutím ANO se ziskem 20,35 procenta. V několika městských částech Piráti vyhráli. Bylo to na Praze 2, 5, 6 nebo v Praze 7. I s ohledem na tyto výsledky si Piráti věří na vítězství a chce „upirátit” křeslo primátora. [celá zpráva]