Před čtyřmi lety Piráti v Praze získali 5,3 % a zároveň s tím čtyři zastupitele v opozici. Nicméně s ohledem na výsledek parlamentních voleb, který byl v roce 2017 17,5 % v Praze, to vypadá, že máte velkou šanci volby vyhrát a mít pozici primátora a sestavovat radu hl. města Prahy. Neměli jste na pozici lídra pražské kandidátky vybrat někoho známějšího než je Zdeněk Hřib, který tento týden vyhrál stranické primárky? [celá zpráva]

Pro nás bylo prioritní, aby dobře fungoval tým těch lidí. Zaprvé věříme té značce a je pro nás důležitější, aby to byl člověk, který je prověřený a který má za sebou dlouhodobě práci v té straně a který dokáže partu držet pohromadě. Přišlo nám trochu riskantní, aby někdo „seskočil s padákem“ a stal se najednou jedničkou kandidátky.

Nemohou být tedy podle vás Piráti znevýhodněni, když nebudou mít známou tvář?

Určitě by Jakub Michálek byl vynikající lídr a minimálně na začátku kampaně by třeba byl považován za většího favorita. Na druhou stranu máme půl roku do voleb na to našeho lídra představit a za druhé máme principy, které jsou pro nás důležitější než hlasy - nekumulovat funkce a hledat nové lidi než pro krátkodobý úspěch obětovat ideály. [celá zpráva]

Jak hodnotíte politiku vedení Prahy za posledních 3,5 roku, kde byla ve vedení Trojkoalice, hnutí ANO a sociální demokracie?

Pro mě je to dost velké zklamání. Myslel jsem si, že hnutí ANO bude mít ambici v Praze něco otevřít, zlepšit a ukázalo se, že jediné, o co jim jde, aby dostávali ta dobře placená místa, třeba za uvolněné předsedy výborů, kde bezprecedentně rozšířili počet placených pozic.

Primátorka Prahy Adriana Krnáčová s Lítačkou

FOTO: Petr Horník, Právo

Je podle vás něco, co se primátorce Adrianě Krnáčové povedlo?

Asi se nějaké jednotlivosti najdou. Nevím, jestli už instalovala to pítko, co slibovala. Za mě je jejich působení dost velké fiasko. Z fleku mě nic nenapadlo, což asi samo o sobě o té vládě něco říká.

Praha se potýká s velkými problémy především co se týče dopravy. Aktuálně největší problém Uberu a taxikářů. Jak by tuto situaci řešili Piráti?

Především je třeba upravit legislativu tak, aby fungovala ve třetím tisíciletí, což pan Ťok (Dan Ťok - ministr dopravy, ANO - pozn. red.) v tomto návrhu zase ignoruje. (Ministr navrhuje novelu silničního zákona, kde by se zprostředkování v taxislužbě definovalo jako vázaná živnost. - pozn. red.)

Ministr dopravy byl z ANO, paní primátorka je také z ANO a oni teď předstírají, že za nic nemůžou a že v situaci kolem Uberu nemohli nic dělat. To je úplně směšné Poslanec Mikuláš Ferjenčík

Takže návrh pana ministra v tom, jak se teď objevil, Piráti nepodpoří?

Určitě se budeme účastnit pracovní skupiny a budeme se snažit, aby ta pravidla odrážela realitu současnosti. Aby to nebylo tak, že protože se taxikáři zlobí, tak se zpřísní zákony pro Uber, ale místo toho se mají zákony upravit tak, aby obě služby mohly fungovat vedle sebe a mohly si rozumně konkurovat.

Co pro to mohla Praha udělat víc? Adriana Krnáčová často říká, že moc pravomocí nemají a že jediné, co mohou, je kontrolovat licence.

To je úplný nesmysl. Paní Krnáčová má k dispozici legislativní odbor a stamilióny na právní služby a Praha jako město má legislativní iniciativu. Praha mohla vzít pět nebo deset miliónů a připravit profesionálně návrh zákona, jak to upravit. A kdyby paní Krnáčovou zajímalo něco jiného než to, aby se jí nerozsypala koalice tak, že musí uplácet své kolegy funkcemi a kdyby místo toho řešila problémy města, tak Praha jako zastupitelstvo by navrhla zákon Poslanecké sněmovně a ta by se jím musela zabývat. Navíc ministr dopravy byl také z ANO, paní primátorka je také z ANO a oni teď předstírají, že za nic nemůžou, že nic nemohli dělat. To je úplně směšné.

Dolínek by měl řešit to, aby mu nepadaly mosty místo toho, aby si zajišťoval, že bude brát 200 tisíc měsíčně Poslanec Mikuláš Ferjenčík

Radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) mi před parlamentními volbami říkal, že do Poslanecké sněmovny kandiduje mimo jiné i proto, aby mohl více řešit problémy dopravy v Praze. Myslíte si, že se mu to z poslanecké lavice daří lépe než z pozice náměstka?

Pan Dolínek by měl řešit to, aby mu nepadaly mosty místo toho, aby si zajišťoval, že bude brát 200 tisíc měsíčně tím, že kumuluje dvě uvolněné funkce. Je pro mě úplně bizarní, že náměstek s největší gescí ze všech tvrdí, že musí dělat poslance, aby mohl v Praze něco udělat. To je naprostá ostuda.

Petr Dolínek

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Měl by se té pozice náměstka tedy vzdát?

Měl by se rozhodnout, co chce dělat, a tomu se věnovat naplno. To jsou prostě kecy.

Nemyslíte si, že může z pozice Poslanecké sněmovny více ovlivnit než z pozice radního, není to pádný argument?

Tak se má vzdát pozice radního v Praze. Dosadit tam svého kolegu z ČSSD a s ním se koordinovat a vyjednávat za něj na úrovni Prahy, aby třeba metro D bylo v zákoně o liniových stavbách.

Praha ztratila schopnost realizovat jakékoliv větší projekty. Dnes pořád jen dobíhají projekty, které vymyslel Pavel Bém. Mikuláš Mikuláš Ferjenčík

Zmínil jste Libeňský most. Od roku 2009 je znalost o tom, že je v havarijním stavu a že by měl projít opravou. To už ale bylo za vlády ODS a Pavla Béma. Je to asi dlouhodobější problém, který nepadá jen na hlavu Adriany Krnáčové...

Ten problém souvisí s tím, že Praha ztratila schopnost realizovat jakékoliv větší projekty. Dnes pořád jen dobíhají projekty, které vymyslel Pavel Bém a město už není schopné dělat nic nového. Z toho důvodu došlo k situaci, kdy část rady prosazuje nahrazení Libeňského mostu dálničním mostem. To je ještě z 80. let, kdy tam komunisté plánovali vést druhou magistrálu. Od té doby tam setrvačností naprojektovali asi o šest metrů širší most, který nikdo nepotřebuje. A místo toho, aby naprojektovali užší most nebo udělali projekt pro generální opravu, tak pan Dolínek neustále tlačí dálniční variantu, která nemá žádný smysl.

Měl by se tedy podle vás Libeňský most zbořit a postavit nový nebo by měl projít rekonstrukcí?

Video

Mikuláš Ferjenčík o Libeňském mostu pražském okruhu

Podle mě by měl projít rekonstrukcí. Město musí být schopné se přizpůsobit a upravovat ty projekty a jestli pan Dolínek říká, že upravit ten projekt je otázka osmi let, tak asi dělal něco tři roky špatně.

Podle vás měl pan Dolínek během těch tří let naprojektovat nový projekt na Libeňský most?

Přesně tak. Ostatně zastupitelstvo k tomu přijalo usnesení, že chce, aby most nechali opravit. Takže měl konat, místo toho řekl, že počká, co řekne ministerstvo kultury. Místo toho, aby dva roky plánoval rekonstrukci, tak nedělal nic.

Co se týče dopravy, tak mě ještě zajímá ještě jedna věc – stavba městského okruhu. Jak se podle vás situace za tu dobu, co jste byl zastupitelem, posunula?



Ta situace se neposunula téměř vůbec.

Je vidět, že se blíží volby, tak rada zase předstírá, že něco dělá Bývalý pražský zastupitel Mikuláš Ferjenčík

Rada nyní schválila zákaz vjezdu kamiónů. To je možná posun v souvislosti s pražským okruhem.

Je vidět, že se blíží volby, tak rada zase předstírá, že něco dělá. Ten problém je, že ANO tady mělo primátora a ministra dopravy a nebylo schopné vyřešit vnější okruh města a pak tady půl roku před volbami dělají populistické kroky, že zakazují vjezd kamiónů, kde ho na podstatnou část komunikací zakázat nemohou a kamióny Prahou stejně jezdit budou.

Stavba obchvatu závisí na několika věcech. Jedna z nich je, že se čekalo na posudek EIA a druhá, že je problém s výkupem pozemků. To jsou relevantní argumenty, nebo...?

Vždy se najdou objektivní důvody, proč něco nejde, ale vždy se také najde způsob, jak to vyřešit. Paní Krnáčová svolala jednou komisi k vnějšímu okruhu Prahy, tam pozvala zástupce všech stran, pak se tam pohádali s panem Růžičkou (Miloš Růžička, zastupitel z Trojkoalice - pozn. red.) a pak už žádnou komisi nesvolala a tím to skončilo a ze zastupitelstva to vypadá, že to nepostupuje moc rychle.

Jak by měl podle vás budoucí primátor - ať už bude z Pirátů - nebo budoucí radní pro dopravu postupovat?

První věc, co by měl udělat, že by zašel za hejtmanem Středočeského kraje.

Což je Jaroslava Jermanová z hnutí ANO...

Což je nejsmutnější, že všichni ti nejdůležitější lidi byli z hnutí ANO a stejně se nedokázali domluvit. Každopádně zajít za hejtmanem Středočeského kraje a domluvit se s ním, jaká je preferovaná varianta pro vnější okruh Prahy z hlediska Středočeského kraje. Bez toho, aby se ty dva regiony domluvily na tom, co preferují, tak to nejde vůbec vyřešit.

Řešení tady tedy podle vás je?

Myslím, že ano. Ta shoda na tom, že obchvat má být, je tak velká, že je možné to postavit. Je jen třeba najít politickou shodu. Ve chvíli, kdy bude, tak podle mě je reálné prosadit tu variantu s nejmenším dopadem na životní prostředí, která obstojí u soudů.