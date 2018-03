„Jedná se o řadu odpadů, ale nejvýznamnější podíl mají různé druhy plastů. Citelně se omezení projevilo např. na plastových fóliích, jejich výkupní cena za několik měsíců klesla na nulu, a následně dokonce i do záporných čísel,“ řekl Právu výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petr Havelka.

„Co se týkalo loni plastu, začíná se týkat už i papíru. Je přebytek papírového odpadu na trhu,“ dodal pro Právo výkonný ředitel Svazu průmyslu druhotných surovin Petr Šulc.

V celé Evropě podle odpadového experta Hnutí Duha Iva Kropáčka úplně chybí recyklační linky.

„Vše chodilo do Číny, protože tam to bylo levnější. Odcházelo to v takové formě, že všechno ze žlutého kontejneru na plasty slisujeme a pošleme do Číny. Z toho stejně velká část skončila v tamních nezabezpečených skládkách, v horším případě se to pálilo,“ vysvětlil Kropáček.

Už i svozové firmy říkají: Budete si muset připlatit Ivo Kropáček, Hnutí Duha

„Čína teď rozhodla, že bude brát jen čisté suroviny jako čisté PET láhve, čisté polyetylenové fólie, ale ne netříděné balíky,“ dodal.

Hlavní dopad podle Havelky už pocítily odpadové firmy i obce a města, které provozují odpadové společnosti, zejména na výkupní ceně tříděných surovin a reálných možnostech odbytu.

Svozové firmy chtějí víc peněz

„Cena vybraných komodit viditelně poklesla a s tím i možnosti odbytu. Některé obce a města pak pocítily dopad i na změně cen služeb. Dalším důsledkem je dočasné zvýšení skladových zásob druhotných surovin v areálech zpracovatelských a třídicích linek,“ uvedl Havelka.

„Už se to děje. Hromadí se plastový odpad a firmy posílají obcím faktury s tím, že budou muset platit více za tříděný plast. Teď už i svozové firmy říkají: Budete si muset připlatit,“ řekl Kropáček.

Zároveň ale podotkl, že pro obce je pořád ještě „zajímavější plasty třídit než platit za směsný odpad, jen už to není tak výhodné jako před rozhodnutím Číny“.

Podle ministerstva životního prostředí by se ale situace kolem dovozu odpadů do Číny neměla promítnout do změn cen služeb pro obce. „Některé svozové společnosti v tuto chvíli zneužily chaosu kolem změny v odpadové politice Číny jako argumentu pro zdražení svých služeb. Obce proto upozorňujeme, že důvody jsou určitě jiné a že se mají bránit,“ řekl Právu Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva.

Upozornil, že Česká republika přímé kontrakty s Čínou v oblasti odpadů nemá. „Z ČR vyvážíme do jiných zemí, přes které mohou být plasty nebo papír vyváženy do Číny. Čína stanovila limity pro znečištění odpadů dovážených na její území, bude tedy omezovat hlavně dovoz netříděných plastů s vysokým obsahem různých příměsí. V ČR máme funkční systém třídění a dotřiďování plastů, to znamená, že od nás neodchází netříděný plast, ale pouze tříděný upravený plast. Právě kvalita připravené suroviny je pro ČR pozitivní, o čisté komodity je zájem i na tuzemském trhu,“ dodal Čihák.

Havelka nevyloučil, že Čína časem přísné limity sníží. Podobně tomu bylo podle něho v roce 2009 v době světové ekonomické krize.