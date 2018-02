Sněmovna podpořila zmírnění majetkového striptýzu pro starosty

Komunální politici by mohli mít o něco snadnější život. Sněmovna ve středu v prvním čtení podpořila novelu, která počítá se zmírněním zákona o střetu zájmů. Znamená to, že část majetkových přiznání starostů a zastupitelů by nemusela být veřejná. Kvůli přísným pravidlům už řada z nich rezignovala, nebo se odmítá účastnit podzimních komunálních voleb.