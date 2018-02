Pro zdanění peněžitých náhrad je kromě komunistů a ANO i SPD a ČSSD. Naopak je odmítá pravice a lidovci.

Proti návrhu se několikrát vyjádřil předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Je to náhrada. Náhrada není příjem. Zdaňovat náhradu daní z příjmu je naprosto protismyslné a mimo zákon. Někdo vám uloupí majetek, pak je vám za to vyplacena náhrada a vy jste za to zdaněn. To je nesmysl,“ zdůraznil.

Dodal, že pokud by byl zákon schválen a Ústavní soud by ho nezrušil, tak po letech dojde k druhé stejné křivdě. „K druhé stejné loupeži, ke které došlo po roce 1948. Koneckonců krádež a loupeže jsou kroky pro komunisty tak typické. My jsme si je připomínali před necelými třemi dny,“ dodal Kalousek v narážce na výročí 70 let od komunistického puče.

Filip mluvil o povodních



Na Kalouska reagoval šéf komunistů Vojtěch Filip. Někdejší ministr financí podle něj neřekl pravdu, když řekl, že náhrada se nedaní.

„Řeknu prostý důvod – podívejte se, byly povodně, ať v roce 2002 ty velké, nebo v roce 2012 a 2013, a každá pojistná náhrada, která byla vyplacena kterémukoli občanovi, pokud byla k podnikání, byla zdaněna. Takže náhrady se daní,“ řekl Filip.

Nedomnívám se, že je stejné, když vám něco vezme voda a když vám něco vezmou komunisté Jan Čižinský, KDU-ČSL



Vzápětí si vzal slovo lidovecký poslanec Jan Čižinský. „Nedomnívám se, že je stejné, když vám něco vezme voda a když vám něco vezmou komunisté. Domnívám se, že to je podstatný rozdíl,“ podotkl a za svoji poznámku sklidil od některých poslanců potlesk.

Kalousek navrhl novelu zamítnout v prvním čtení, ale neuspěl. Normu tak nyní posoudí rozpočtový a ústavně-právní výbor.