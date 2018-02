„Uspořádáme jako hnutí vnitrostranický průzkum, kde se zeptáme na jejich názor o vyjednávání o vládě. Budu je informovat o všech jednáních, která proběhla,“ řekl v úterý novinářům předseda poslanců hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Jaké možnosti nabídne ANO svým členům?

1. koaliční vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM 2. menšinová vláda ANO s podporou/tolerancí SPD a KSČM

3. menšinová vláda ANO s podporou/tolerancí ČSSD a KSČM

4. koaliční vláda ANO, ČSSD, KDU-ČSL s jiným premiérem než Andrejem Babišem



Více než tři tisíce členů hnutí ANO bude hlasovat o čtyřech variantách. Mezi nimi je i koaliční vláda s ČSSD, o které minulý týden obě strany zahájily jednání, která budou pokračovat ve středu. [celá zpráva]

Vedení zajímá i to, jestli by preferovali vládu bez předsedy Andreje Babiše. Své členy hodlá oslovit dopisem.

Hlasuje ČSSD, tak my také



Straníků se vedení hnutí ANO bude ptát i na to, zda je pro ně zásadní, aby vláda získala důvěru co nejdříve nebo jestli by podpořili novelu ústavního zákona o obecném referendu bez možnosti hlasování o mezinárodních smlouvách, tedy o vystoupení z EU a NATO.

Hnutí k variantě vnitrostranického hlasování přistoupilo podle Faltýnka i s ohledem na to, že o variantách vládní spolupráce budou na pokračujícím sjezdu 7. dubna hlasovat i členové sociální demokracie.

„Připadá nám logické, abychom se i my zeptali svých členů, zdali a jak pokračovat v jednáních,“ doplnil Faltýnek. O názorech straníků by chtělo mít vedení jasno nejpozději do dvou týdnů. „Spěcháme,“ doplnil Faltýnek.

Na jakém půdorysu a kdy vláda vznikne, zatím jisté není. Prezident Miloš Zeman ale minulý týden řekl, že by chtěl, aby vláda s důvěrou vznikla do prázdnin. Andrej Babiš takovou variantu označil za rozumnou. [celá zpráva]